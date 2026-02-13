[밀라노 LIVE]'무서운 막내' 대한민국 자존심 지켰다…임종언, 男 1000m 결선 진출!

13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 준결승이 열렸다. 1위로 결승 진출한 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/
13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 준결승이 열렸다. 1위로 결승 진출한 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'무서운 막내' 임종언(고양시청)이 대한민국 쇼트트랙의 자존심을 지켰다.
임종언은 13일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 1000ｍ 준결선에 출격했다.
임종언은 준결선 2조에서 레이스를 펼쳤다. 펠릭스 루셀(캐나다), 리우 샤오앙(중국), 젠스 반트 바우트(네덜란드)와 격돌했다. 임종언은 차분히 기회를 기다렸다. 그는 두 바퀴를 남기고 매서운 스피드로 1위 자리를 차지했다. 마지막까지 자리를 지키며 결선행 티켓을 거머쥐었다.
2007년생 임종언은 '혜성'같이 등장했다. 그는 지난해 쇼트트랙 국가대표 선발전에서 남자부 전체 1위를 차지했다. 이후 국제빙상경기연맹(ISU) 월드투어 1~4차 대회 개인 종목에서 금메달 2개, 은메달 1개를 획득했다. 이번 대회를 앞두고 올림픽 홈페이지가 선정한 '라이징 스타' 10명 중 한 명으로 꼽히기도 했다.
강력한 라이벌은 단연 단지누다. 그는 2025~2026시즌 ISU 월드투어 1∼4차 대회에 걸린 남자부 개인전 12개 금메달 중 7개를 쓸어 담았다. 두 시즌 연속 종합 우승을 차지한 세계 최강자다.
한편, 신동민(고려대)은 준결선 1조 최하위로 밀렸다. 그는 이번에도 윌리엄 단지누(캐나다)와 대결했다. 두 사람은 예선, 준준결선, 준결선에서 연달아 격돌했다. 신동민은 단지누와 자리 싸움을 벌이며 준결선까지 올랐다. 하지만 이번엔 달랐다. 신동민은 쑨룽(중국)에게 순간적으로 밀리며 페이스를 잃었다. 그는 최종 1분24초327를 기록하며 조 5위로 경기를 마쳤다.