점수 보고 '갸우뚱'→일본도 "레벨3? 항의해라!"...차준환도 "아쉬운 감 없지 않았다"[밀라노 LIVE]

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]차준환(서울시청)도 쉽게 납득하기 어려운 점수였다.
차준환은 11일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 50.08점, 예술점수(PCS) 42.64점을 받아 총점 92.72점을 기록했다.
'시즌 베스트' 기록, 하지만 6위에 오르며 아쉬움을 삼켰다. 1위는 108.16점을 받은 '쿼드킹'이자 '백플립'의 대명사 일리야 말리닌(미국)이 차지했고, 일본의 가기야마 유마(103.07점), 프랑스 아당 샤오잉파(102.55점)가 뒤를 이었다. 차준환과 3위 샤오잉파의 점수 차는 9.83점이다. 역전 메달 가능성은 열려있다. 그러나 점수 격차가 현실적인 어려움을 말해준다.
더욱이 점수에 대한 아쉬움이 차준화에게 더욱 남을 수밖에 없다. 차준환은 이날 첫 과제인 쿼드러플 살코(12.89)를 깔끔하게 소화했다. 이어진 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프(12.49)도 깔끔하게 마무리했다. 플라잉 카멜 스핀(3.66)은 최고 난도인 레벨 4로 연기했다. 가산점 10%가 붙는 후반부 연기에서 차준환은 마지막 점프 과제인 트리플 악셀(10.40)까지 성공적으로 마무리했다. 그는 체인지 풋 싯스핀(레벨4), 스텝 시퀀스(레벨3), 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)을 차례대로 완벽하게 연기하며 경기를 마쳤다.
문제는 스텝 시퀀스였다. 차준환은 스텝 시퀀스에서 레벨3를 받았다. 완벽했던 연기였기에 논란이 컸다. 일본의 전 피겨스케이팅 선수였던 오다 노부나리는 "레벨 3은 절대 아니다. 내가 지금부터 한국연맹 이사가 돼서 항의할 거다. 저렇게 잘하는데 레벨 4를 못 받으면 어떻게 하라는 것인가"라며 분노했다.
PCS도 예상보다 낮았다. 차준환도 이를 언급했다. 차준환은 "점수를 확인했을 때 예상보다 낮아 아쉬운 감 없지 않았다. 기술 점수가 낮았다면 받아들일 수 있었겠지만, 구성 점수가 낮게 나온 부분이 아쉬웠다"고 말했다. 이어 "쇼트 프로그램을 마친 뒤 곰곰히 생각했다. 늘 말했던 것처럼 결과보다는 과정을 즐기자고 마음먹었지만, 생각했던 것 만큼은 따라오지 않았다"며 "중요한 건 내가 그 순간을 가져갔다고 생각해서, 최선을 다했다는 사실은 변함이 없기에 만족한다"고 했다.