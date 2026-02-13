[밀라노 LIVE]"잊지 못할 것 같아" 이소연, 생애 첫 올림픽 개인전까지..."뜻 깊고 좋은 경험"

10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 500m 예선이 열렸다. 힘차게 질주하는 이소연. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]이소연(스포츠토토)이 자신의 생애 첫 올림픽 개인전 출전 소감을 밝혔다.

이소연은 13일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m 준준결선에서 5위를 기록하며 탈락했다.

이소연은 적지 않은 나이에도 불구하고 이번 올림픽이 생애 첫 올림픽이었다. 당초 개인전 출전 기회가 없을 수도 있었으나, 단거리에서 강세를 보이며 이번 대회 500m에 출전했다. 예선에서 3위로 통과했음에도 기록이 좋아 준준결선에 올랐다.

이소연은 "뜻 깊고 좋은 경험이었다. 너무 즐거웠다"며 "잊지 못할 것 같다. 너무 재밌게 잘 타고 온 것 같다. 긴장은 많이 됐는데, 처음이 더 긴장이 많이 됐고, 오늘은 그래도 좀 덜 긴장했다"고 했다.

세계적인 선수들과 함께 한 경험은 이소연에게도 소중했다. 그는 "속도감이 다른 걸 느껴서 좋았다. 아쉽다면 떨어져 들어온 것이 아쉽고, 더 발전해서 남은 계주에서 좋은 모습 보여드리겠다"고 했다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

