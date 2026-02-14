[밀라노 LIVE]'아! 0.98점 차이' 꽈당 넘어진 차준환, 아쉽게 메달 획득 실패…'韓 역대 최고' 4위에 만족

14일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅 경기가 열렸다. 연기를 마치고 아쉬워하는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.14/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'피겨 왕자' 차준환(서울시청)이 아쉽게 메달을 놓쳤다.
차준환은 14일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 개인전 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 95.16점, 예술점수(PCS) 87.04점을 받아 181.02점을 기록했다. 쇼트까지 합산해 273.92점을 기록한 차준환은 출전한 19명 중 4위를 차지했다.
이로써 차준환은 개인 역대 올림픽 최고 성적을 달성했다. 2018년 평창동계올림픽에서 한국 남자 싱글 역대 최고 순위인 15위에 오른 차준환은 2022년 베이징 대회에선 5위를 기록하며 기록을 경신했다. 이번 대회에서 한 계단 점프했으나, 포디움까진 단 0.98점이 모자랐다.
카자흐스탄의 미하일 샤이도로프가 291.58점으로 금메달을 따냈고, '일본 듀오' 가기야마 유마가 280.06점, 사토 슌이 274.90점으로 각각 은메달과 동메달을 목에 걸었다.
차준환은 지난 11일 열린 피겨 개인전 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 50.08점, 예술점수(PCS) 42.64점을 받아 총점 92.72점을 기록했다. 6위를 기록한 차준환은 이번 프리에서는 뒤에서 6번째로 은반위에 모습을 드러냈다.
차준환은 올림픽을 앞두고 승부수로서 바꾼 2024~2025시즌 '광인을 위한 발라드'에 맞춰 프리 연기를 시작했다. 첫 점프인 쿼드러플 살코를 안정적으로 성공한 차준환은 이어지는 쿼드러플 토루프에서 넘어지고 말았다. 다만 곧바로 안정감을 되찾았다. 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프까지 깔끔하게 처리했다. 트리플 악셀도 문제 없이 마무리한 차준환은 스텝 시퀀스, 트리플 플립-싱글 오일러-트리플 살코 콤비네이션 점프도 문제가 없었다.
가산점이 붙는 후반부도 연기는 안정적이었다. 트리플 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프에서도 안정감이 돋보였던 차준환은 체인지 풋 콤비네이션 스핀, 트리플 플립으로 이어지는 과정도 매끄러웠다. 코레오 시퀀스, 플라잉 카멜 스핀, 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀으로 연기를 차분히 끝냈다. 차준환은 연기 후 격한 숨을 몰아쉬며 은반 위에 주저 앉았다. 밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com