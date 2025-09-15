스포츠조선

"생전 처음 본다" 무슨 망신인가, 사상 최초 개막전 연기에 컵대회 파행까지. 왜?

기사입력 2025-09-15 13:04


"생전 처음 본다" 무슨 망신인가, 사상 최초 개막전 연기에 컵대회 파행…
KOVO컵 대회에 참가해 첫 경기를 치렀던 현대캐피탈 선수들. 사진=KOVO

[스포츠조선 나유리 기자]사상 초유의 개막전 순연에 컵대회 파행까지. 대체 왜 이런 일이 일어났을까.

2025 여수·NH농협컵 대회에 출전 중이던 남자 배구 현대캐피탈이 끝내 중도 하차한다. 지난 시즌 트레블 우승 팀인 현대캐피탈은 지난 13일 여수 진남 체육관에서 OK저축은행과 컵대회 개막전을 치렀다. 그러나 대회에 뛸 선수가 없어 끝내 하차를 결정했다.

컵 대회를 두고 개막 전부터 잡음이 계속해서 터지고 있다. 당초 이번 대회에는 남자부 7개팀과 태국 초청팀 나콘라차시마까지 총 8개팀이 참가할 예정이었다. 그러나 국제배구연맹(FIVB)이 세계 선수권 대회 기간 각 국은 대회를 개최할 수 없다는 규정을 적용했다. 결국 한국배구연연맹(KOVO)이 이 과정에서 남자부 대회 취소를 발표했다가, 다시 조건부 승인을 받아 외국인 선수 없이, 태국팀 참가 없이 개최한다는 재개를 발표했다.

결국 국제이적동의서(ITC) 발급 제한, 외국팀 및 외국인 선수 참가 불허, 예비 명단을 포함한 세계선수권대회 등록 선수 출전 불허 조건으로 대회는 재개됐으나, 문제는 그렇게 될 경우 현대캐피탈은 참가 선수 자체가 없는 상황. 이미 세계선수권 대표팀에 허수봉, 박경민, 신호진이 차출된 상태고 25인 후보 명단에 임성하, 황승빈, 정태준도 등록돼있다. 외국인 선수까지 뛰지 못하니 출전 인원조차 맞추지 못한다.


"생전 처음 본다" 무슨 망신인가, 사상 최초 개막전 연기에 컵대회 파행…
사진=KOVO
연맹이 세계선수권 대회가 진행 중인 필리핀에 관계자들을 급파했지만 FIVB 설득에 실패했고, 결국 14일밤 이와 같은 조건들이 최종 확정됐다. 현대캐피탈은 내부 논의 끝에 15일 아침 컵 대회 잔여 경기 불참을 결정할 수밖에 없었다. 현대캐피탈 구단 관계자는 스포츠조선과의 통화에서 "지금 8명밖에 뛸 수 없는 상태다. 아포짓스파이커와 리베로는 아예 없다. 첫 경기(OK저축은행전)때도 외국인 선수들이 빠져서 아포짓이 없는 바람에, 미들블로커가 공격까지 했다. 그런 상황에서 예비 엔트리까지 빠지면 (할 수가 없다). 팬분들께 정상적인 경기를 보여드릴 수가 없고, 상대팀에도 민폐다. 또 포지션이 다른 선수가 뛰면 부상 위험도 상당히 높아진다. 정규 시즌에 영향을 미칠 수밖에 없다"며 불참 배경을 설명했다. 연맹은 "현대캐피탈의 잔여 경기는 FIVB 경기 규칙서 '제6.4.2항 팀이 정당한 사유 없이 제시간에 경기장에 나타나지 않으면 규칙 6.4.1과 같은 결과로 부전패를 선고한다'에 따라 부전패 처리된다"고 밝혔다.

15일 천안 홈으로 이동 예정인 현대캐피탈 선수단은 다음달 일본 나고야 전지 훈련 전까지의 스케줄을 다시 확정해야 한다. 컵대회 역시 반쪽짜리 대회로 전락하고 말았다. 태국 초청팀도 한국까지 왔다가 경기를 못치르고 가는 낭패를 봤고, 현대캐피탈이 빠지면서 V리그 소속 6개팀이 경쟁하게 됐다. 빠지는 선수들이 많다보니 긴장감도 떨어지는 게 사실이다. 또 잔여 일정 역시 전면 수정이 불가피하다.

남자부 대회 전면 취소와 재개, 일부 팀의 참여 불가 선언까지 이어지는 황당한 결정 속. 사실 비슷한 문제는 또 있었다. 바로 2025~2026시즌 정규리그 개막전 연기다. 사상 초유의 사태다. 오는 10월 18일 천안 유관순체육관에서 열릴 예정이던 현대캐피탈과 대한항공의 남자부 개막전이 내년 3월 19일로 미뤄졌는데, 이 역시 규정 숙지 미흡 때문이었다.


"생전 처음 본다" 무슨 망신인가, 사상 최초 개막전 연기에 컵대회 파행…
14일 열린 삼성화재-KB손해보험의 경기 모습. 사진=KOVO
FIVB이 정한 규정에 따르면, 세계선수권대회가 끝난 후 3주관의 휴식기를 가진 후 각국 리그 경기를 시작하는 클럽시즌을 운영하고 있다. 올해 세계선수권은 9월 28일 끝나기 때문에 3주 후인 10월 20일부터 리그를 시작해야 하는데, 연맹이 이 규정을 고려하지 않고 일정표를 짰다가 개막전이 내년 마지막 경기로 밀리는 황당한 사태가 벌어졌다.


연맹이 이때도 FIVB에 읍소했으나, 모두 일괄되게 적용되는 규정이기 때문에 받아들여질리 없었다. 결국 이 경기는 내년 3월 19일 열리는데, 정규리그 개막전이 이런 황당한 실수로 인해 밀리는 경우는 배구 뿐만 아니라 프로 스포츠 전체를 통틀어도 보기 힘든 사태다. 한 배구계 관계자는 "오랫동안 프로배구를 지켜봤지만 이런 경우는 생전 처음 본다. 국제적 망신이고, 구성원들까지 부끄러워지는 실수다. 정규 시즌 개막전 순연에 이어 컵대회까지 파행을 거듭하는 게 쉽게 납득이 안된다"고 아쉬움을 표했다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이필모, 안타까운 가족사 "2년 전 母 돌아가셨지만 父 아직 몰라" ('4인용 식탁')

2.

방시혁, 세단타고 경찰 출석…"심려 끼쳐 송구, 조사 성실히 임하겠다"[SC이슈]

3.

고현정 '신세계家 언급' 부담됐나..전남편 조카 애니 '좋아요' 결국 취소

4.

추신수, ‘괴담 제조기’ ♥하원미에 ‘보복 폭로전’..‘이혼숙려캠프’ 출연까지 예고

5.

'40세' 강은비, 자연임신 성공 눈물 "내년 5월 출산...태명은 산삼이"[공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

2.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

3.

'만년 하위팀 이제 잊어라' 7년 만에 PS 진출…살아있는 '자력 1위' 가능성, 끝까지 달린다

4.

"저 떠납니다, 계약해지 해주세요" 스쿼드 제외 통보받고 돌연 브라질행…알 힐랄 초유 사태에 법적대응 예고

5.

'EPL 123골 75도움' 한때 손흥민 이상 슈퍼스타, 31살 전성기 나이에 충격 근황...주급 5억7천 왕따 전락 "감독 본 적도 없다"

스포츠 많이본뉴스
1.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

2.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

3.

'만년 하위팀 이제 잊어라' 7년 만에 PS 진출…살아있는 '자력 1위' 가능성, 끝까지 달린다

4.

"저 떠납니다, 계약해지 해주세요" 스쿼드 제외 통보받고 돌연 브라질행…알 힐랄 초유 사태에 법적대응 예고

5.

'EPL 123골 75도움' 한때 손흥민 이상 슈퍼스타, 31살 전성기 나이에 충격 근황...주급 5억7천 왕따 전락 "감독 본 적도 없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.