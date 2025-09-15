"생전 처음 본다" 무슨 망신인가, 사상 최초 개막전 연기에 컵대회 파행…

|
[스포츠조선 나유리 기자]사상 초유의 개막전 순연에 컵대회 파행까지. 대체 왜 이런 일이 일어났을까.
결국 국제이적동의서(ITC) 발급 제한, 외국팀 및 외국인 선수 참가 불허, 예비 명단을 포함한 세계선수권대회 등록 선수 출전 불허 조건으로 대회는 재개됐으나, 문제는 그렇게 될 경우 현대캐피탈은 참가 선수 자체가 없는 상황. 이미 세계선수권 대표팀에 허수봉, 박경민, 신호진이 차출된 상태고 25인 후보 명단에 임성하, 황승빈, 정태준도 등록돼있다. 외국인 선수까지 뛰지 못하니 출전 인원조차 맞추지 못한다.
남자부 대회 전면 취소와 재개, 일부 팀의 참여 불가 선언까지 이어지는 황당한 결정 속. 사실 비슷한 문제는 또 있었다. 바로 2025~2026시즌 정규리그 개막전 연기다. 사상 초유의 사태다. 오는 10월 18일 천안 유관순체육관에서 열릴 예정이던 현대캐피탈과 대한항공의 남자부 개막전이 내년 3월 19일로 미뤄졌는데, 이 역시 규정 숙지 미흡 때문이었다.
연맹이 이때도 FIVB에 읍소했으나, 모두 일괄되게 적용되는 규정이기 때문에 받아들여질리 없었다. 결국 이 경기는 내년 3월 19일 열리는데, 정규리그 개막전이 이런 황당한 실수로 인해 밀리는 경우는 배구 뿐만 아니라 프로 스포츠 전체를 통틀어도 보기 힘든 사태다. 한 배구계 관계자는 "오랫동안 프로배구를 지켜봤지만 이런 경우는 생전 처음 본다. 국제적 망신이고, 구성원들까지 부끄러워지는 실수다. 정규 시즌 개막전 순연에 이어 컵대회까지 파행을 거듭하는 게 쉽게 납득이 안된다"고 아쉬움을 표했다.
