'이럴수가' 정지석→임재영 줄부상 한숨…'명장'의 다음 카드, 38세 베테랑 첫 스타팅 "준비 잘해왔다"

기사입력 2026-01-01 13:21


'이럴수가' 정지석→임재영 줄부상 한숨…'명장'의 다음 카드, 38세 베…
12일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 대한항공 곽승석이 숨을 고르고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.12.12/

'이럴수가' 정지석→임재영 줄부상 한숨…'명장'의 다음 카드, 38세 베…
7일 인천계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 삼성화재의 경기. 대한항공이 3대1로 승리하며 10연승을 달렸다. 곽승석과 기쁨을 나누는 대한항공 선수들의 모습. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.07/

[인천=스포츠조선 이종서 기자] "잘 준비해왔다."

대한항공은 1일 인천 계양체육관에서 진에어 2025~2026 V-리그 삼성화재 블루팡스와 남자부 4라운드 경기를 한다.

대한항공은 최근 연속으로 부상 악재가 닥쳤다. 주장 정지석이 훈련 중 발목 부상으로 지난달 25일 KB손해보험전부터 나서지 못하게 된 것. 인대 파열 소견으로 8주 정도의 공백이 불가피하게 됐다.

설상가상 또 하나의 부상 소식이 전해졌다. 정지석의 부상을 채우기 위해 나섰던 임재영이 3일 뒤 장충에서 열린 우리카드전에서 무릎 부상이 생긴 것. 3세트 경기 도중 점프했다가 착지하는 과정에서 코트에 쓰러졌고, 결국 부축을 받고 나갔다.

헤난 달 조토 대한항공 감독은 1일 경기를 앞두고 "두 선수들이 빠진 게 아쉽다. 우리에게는 중요한 선수다. 무엇보다 두 선수들이 경기에 못 나가 슬픔이 크다. 프로 선수인 만큼 경기에 더 나가고 싶어할 거다. 그런 부분을 느껴서 아쉬움이 다가온다"라며 "빈 자리를 채울 수 있는 선수가 있다. 치고 갈 수 있도록 준비하고 있다"고 했다.

이날 아웃사이드 히터 한 자리를 채울 선수는 '베테랑' 곽승석(38). 우리카드전에는 김선호가 역할을 잘해줬고, 오늘은 곽승석이 스타팅으로 간다. 곽승석은 올 시즌 첫 스타팅이다. 곽승석도 훈련을 잘해와서 잘 채울 수 있을거라고 생각한다"고 했다.

헤난 감독은 "훈련 내용을 토대로 결정을 내렸다. 시즌 초반에는 종아리 통증으로 많이 못 나갔는데 훈련을 잘 소화하면서 몸도 잘 올라왔다"고 이야기했다.


'이럴수가' 정지석→임재영 줄부상 한숨…'명장'의 다음 카드, 38세 베…
사진제공=KOVO
한편, 김상우 감독이 자리에서 물러나고 고준용 코치가 대행으로 경기를 이끄는 삼성화재는 지난달 26일 OK저축은행전에서 승리하며 11연패에서 탈출했다. 새해 첫 경기를 연패 부담없이 맞이하게 된 셈. 고준용 감독대행은 "어쨌든 연패에 대한 스트레스는 확실히 끊어서 좋다. 어떻게든 연승을 이어가야하는 상황이라 그 생각을 하고 있다"라며 "경기를 하면서 선수들이 하려고 하는 의지가 보였다. 공 하나 하나에 득점을 하려는 모습이 두 경기에서 보이지 않았나 싶다"고 밝혔다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“故 송도순, 열흘 전부터 혼수상태”…남궁옥분, 마지막 순간 전해 [전문]

2.

박시은♥진태현 부부, 2세 계획 중단..“태은이가 유일한 친자녀..아내만을 위한 삶 살 것” [전문]

3.

111만 뷰티 유튜버 다또아, 29세 나이로 사망..유가족 “과도한 추측 자제 부탁”

4.

28기 정희, 딸과 사는 '성수 아파트' 공개 "♥광수 자주 놀러온다" ('구해줘 홈즈')

5.

[SC이슈] '박시은♥' 진태현, 새해 첫날 무거운 고백.."2세에 대한 꿈과 희망 멈추기로"

스포츠 많이본뉴스
1.

'스피드X체력X미모 다가진 국대FW'최유리 3년만의 리그 컴백!수원FC 유니폼 입었다[공식발표]

2.

8시즌 184경기 등판→재계약 불가 통보→타팀 베팅볼투수로 새출발, 최고 155km 강속구 던지던 2지명 우완 "그라운드서 다시 만날 수 있게 됐다"[민창기의 일본야구]

3.

"2026시즌 다시 비상,행복날개" 제주SK,조자룡 제6대 대표이사 선임[공식발표]

4.

韓 초대형 이적설 터졌다, 이탈리아 유력지 "김민재, AC밀란 이상적 타깃"→하지만 쉽지 않다 '높은 연봉 걸림돌'

5.

[오피셜]"레전드 몰리나 꿈꾼다" FC서울, 성남에서 '30골 4도움' 후이즈 영입

스포츠 많이본뉴스
1.

'스피드X체력X미모 다가진 국대FW'최유리 3년만의 리그 컴백!수원FC 유니폼 입었다[공식발표]

2.

8시즌 184경기 등판→재계약 불가 통보→타팀 베팅볼투수로 새출발, 최고 155km 강속구 던지던 2지명 우완 "그라운드서 다시 만날 수 있게 됐다"[민창기의 일본야구]

3.

"2026시즌 다시 비상,행복날개" 제주SK,조자룡 제6대 대표이사 선임[공식발표]

4.

韓 초대형 이적설 터졌다, 이탈리아 유력지 "김민재, AC밀란 이상적 타깃"→하지만 쉽지 않다 '높은 연봉 걸림돌'

5.

[오피셜]"레전드 몰리나 꿈꾼다" FC서울, 성남에서 '30골 4도움' 후이즈 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.