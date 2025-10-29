'50억 FA' 초호화 대주자? 도루실패 찬물 → 대역전 적시타 쾅! K…

'50억 FA' 초호화 대주자? 도루실패 찬물 → 대역전 적시타 쾅! KS 첫 임무 대실패에서 대성공으로 [KS3 승부처]

최종수정 2025-10-29 22:25

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전. 8회말 2사 2, 3루 최재훈의 2타점 적시타 때 득점한 심우준을 노시환이 포옹하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8회말 2사 만루 한화 심우준이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 50억원짜리 '초호화 대주자'를 썼지만 결과는 실패였다. 그런데 그 대주자가 돌아온 타석에서 역전 적시타를 터뜨리며 팀을 승리로 이끌었다.

한화 이글스가 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 LG 트윈스와의 한국시리즈 3차전에서 7대3 역전승을 거뒀다. 한화는 시리즈 2연패 후 1승을 따내며 반격의 발판을 마련했다.

대주자 임무를 받은 심우준이 지옥과 천당을 오갔다. 심우준은 단독 도루를 시도하다가 잡혀 찬물을 끼얹었다. 하지만 황영묵의 밀어내기 볼넷으로 3-3 동점을 만든 8회 2사 만루 찬스에서 2타점 역전 적시타를 터뜨렸다.

1-2로 뒤진 7회말 공격이 아쉬웠다. 대주자로 들어간 '50억 FA' 심우준이 도루 실패 아웃되면서 흐름이 완전히 끊겼다.

심우준은 올해 한화가 거액을 들여 영입한 발 빠른 유격수. 수비는 안정적인 반면 시즌 타율이 2할3푼1리에 그쳤다.

심우준은 한국시리즈 1차전 2차전 모두 결장했다. 수비가 좋았지만 플레이오프 타격 슬럼프로 한화가 공격 우선 라인업을 짜면서 심우준이 벤치 대기했다. 이번 한국시리즈 첫 경기, 첫 임무를 대주자로 받은 것이다.

7회말 1사 1루 최재훈 타석에서 한화는 하주석의 대주자로 심우준 카드를 꺼냈다.

단독 도루를 충분히 의식할 만한 상황이었다. LG 투수 함덕주도 심우준을 신경 써서 견제했다.


심우준은 3구째에 도루를 시도했다.

하지만 LG 포수 박동원의 송구가 매우 빠르고 정확하게 날아갔다. 2루에서 자동태그가 될 정도로 심우준이 들어오는 길목을 차단했다.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 심우준이 생각에 잠겨 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전. 7회말 1사 1루 최재훈 타석 1루 대주자 심우준이 2루 도루 실패 후 아쉬워하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.29/
비디오판독도 시도할 필요가 없을 정도로 확실한 태그 아웃이었다.

1사 1루가 2사 주자 없는 상황이 되면서 한화의 기세가 꺾였다. 최재훈은 유격수 뜬공으로 물러났다.

한화가 기회를 날리자 어김없이 LG가 반격했다. 1사 후 홍창기가 우측에 2루타를 치고 나갔다. 신민재가 2루 베이스 쪽 내야 안타로 1사 1, 3루.

오스틴 타석에 한화는 삼진을 잡을 수 있는 구위의 김서현을 투입했다. 씩씩하게 상대하던 김서현의 공 하나가 손에서 빠지며 오스틴 머리 위로 날아갔다. 아쉬운 폭투 1점을 헌납하며 1-3.

거짓말처럼 심우준에게 만회할 기회가 찾아왔다.

한화가 8회말 문현빈의 행운의 적시타와 황영묵의 밀어내기 볼넷으로 3-3 균형을 맞췄다. 이어진 2사 만루. 심우준의 타석이 돌아왔다. 심우준은 LG 마무리 유영찬의 몸쪽 151㎞ 타구를 풀스윙으로 당겼다. 배트가 부러졌지만 밀고나가며 3루수 키를 넘어 좌익선상에 떨어지는 2타점 역전 적시 2루타. 한화는 최재훈의 2타점 적시타로 4점 차로 벌리며 승부에 쐐기를 박았다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

