문원, '입방정' 또 터졌다..."♥신지 좋은데로 보내달라" 오해 부른 …

기사입력 2025-10-30 06:30


[스포츠조선 김수현기자] 신지의 예비신랑 문원이 새 차 고사 중 내뱉은 "좋은데로 보내달라"는 말로 또다시 오해를 불렀다.

29일 유튜브 채널 '어떠신지?!'에서는 '꿀피부에 진심인 신지의 스킨케어 루틴 공개 (갓성비 찐템 모음)'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 신지는 "오늘은 왜 이렇게 일찍부터 우리 유튜브 제작진들이 나를 찾아왔느냐, 내가 저번에 집들이 하면서 진짜 사용하는 기초 제품들 바디 제품들을 소개했었는데 조금 더 자세하게 알려달라는 이야기들이 많았다"라며 설명했다.


신지는 피부 케어하는 방법을 설명하면서 "이거 남으면 남편이 쓴다. 남편이 내가 하는 건 뭐든지 다 좋아보이나보다"라며 벌써 달달한 신혼 생활을 밝히기도 했다.

뷰티 타임이 끝난 뒤 문원과 만난 PD는 "누나 차 바꾸고 드라이브 하셨냐"라 물었고 신지는 "드라이브 아직 못했고 이제 썬팅해야지"라 답했다.

PD는 "첫차 첫 드라이브가 중요하지 않냐"라 했고 신지는 "맞다. 좋은데로 가야지"라고 맞장구쳤다.


옆에 있던 신지의 예비신랑 문원은 "아침에 우리 고사 지낼 때 내가 '좋은데로 보내주세요'라고 했다"라며 자신의 말실수를 민망해 했다.

이에 PD는 "그러니까 너무 멘트가 셌다"라며 오해할 수 있는 멘트를 지적했지만 문원은 "아니 좋은데로 같이 운전하면서 가자고 한 거다"라며 해명했다.


앞서 신지는 15년 만에 중고 포르쉐 차량을 장만했다. 오랜 애정이 담겨있지만 안전상의 이유로 차를 바꿀 수밖에 없던 신지는 원래 차던 포르쉐 차량을 예비신랑 문원에게 넘겼다.

이후 신지와 문원은 새 자동차 고사를 지내며 안전을 기원했다.

한편 신지는 7세 연하의 가수 문원과 내년 결혼을 앞두고 있다.

