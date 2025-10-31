역대 PS 최다 102번째 안타가 기적의 역전타라니... 3차전 역전패→9회 6득점 복수성공. V4에 1승만 남았다

기사입력 2025-10-31 08:40


역대 PS 최다 102번째 안타가 기적의 역전타라니... 3차전 역전패→…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 4차전. 9회초 2사 1, 2루 김현수가 2타점 역전 적시타를 친 후 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.30/

역대 PS 최다 102번째 안타가 기적의 역전타라니... 3차전 역전패→…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 4차전. 9회초 2사 1, 2루 김현수가 2타점 역전 적시타를 친 후 대주자로 교체돼 들어와 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.30/

역대 PS 최다 102번째 안타가 기적의 역전타라니... 3차전 역전패→…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 4차전. 9회초 2사 1, 2루 김현수가 2타점 역전 적시타를 친 후 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.30/

[대전=스포츠조선 권인하 기자]이것이 베테랑의 힘이다.

LG 트윈스의 김현수가 가장 중요한 순간 역대 포스트시즌 통산 최다 안타 신기록을 쓰며 승리를 이끌었다.

가을에만 무려 102개의 안타. 그 102번째 안타가 LG의 우승을 한발자국 앞당기는 엄청난 역전 적시타였다.

LG는 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 한국시리즈 4차전서 9회초 드라마 같은 역전극을 펼치며 7대4로 승리했다.

1-4로 뒤지던 9회초 박동원의 투런포로 1점 차로 추격한 뒤 이어진 2사 2,3루서 김현수의 역전 적시타와 문보경의 1타점 2루타, 오스틴의 행운의 1타점 안타로 대거 6점을 뽑아 역전승을 완성했다.

홈 2연승 뒤 적지에서 1패를 했던 LG는 4차전 대역전승으로 시리즈 전적 3승1패를 기록, 역대 4번째 우승에 단 1승만을 남겼다.

한국시리즈 5차전은 31일 같은 장소에서 열린다.


역대 PS 최다 102번째 안타가 기적의 역전타라니... 3차전 역전패→…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회초 2사 2,3루 LG 김현수의 역전 적시타가 나오자 염경엽 감독이 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

역대 PS 최다 102번째 안타가 기적의 역전타라니... 3차전 역전패→…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회초 2사 2,3루 LG 김현수가 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

역대 PS 최다 102번째 안타가 기적의 역전타라니... 3차전 역전패→…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. LG 김현수가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/
8회까진 한화의 승리가 확실해 보였다.


한화 선발 와이스의 투혼의 피칭으로 낭만의 끝을 보여줬다. 이날이 아내와의 결혼 4주년인 와이스는 최고 156㎞의 힘찬 직구를 앞세워 상승세였던 LG 타선을 무력화 했다. 7회까지 106개의 공을 뿌리며 무실점으로 막은 와이스는 8회초에도 마운드에 올라 박해민과 홍창기를 연속 삼진으로 잡아내며 대전을 뜨겁게 달궜다.

와이스가 LG 타선을 잠재우는 동안 한화는 4회말 1사 2,3루서 하주석의 내야 땅볼로 선취점을 뽑고, 7회말 몸에 맞는 볼과 내야안타, 상대 실책으로 얻은 2사 2,3루서 문현빈의 적시타로 3-0으로 앞섰다. 8회초 2사 후 와이스가 신민재에게 2루타를 허용하고 내려간 뒤 김범수가 김현수에게 적시타를 허용해 3-1이 됐지만, 이어진 2사 1,2루의 위기에서 김서현이 올라와 오스틴을 뜬공 처리하며 경기는 그대로 끝나는 듯했다. 8회말엔 최재훈의 행운의 안타로 1점을 더 얻었다. 승부에 쐐기를 박는 듯 했다.

그러나 LG 타선은 끝까지 포기하지 않았다. 단지, 와이스 구위에만 눌렸을 뿐 오히려 와이스 뒤에 나온 한화 불펜투수들의 공은 딱 좋은 먹잇감일 뿐이었다.

9회초 무사 1루서 박동원이 김서현의 150㎞ 직구를 통타해 가운데 담장을 넘겨 버렸다. 단숨에 3-4. 1사 후 박해민이 볼넷으로 출루하자 한화는 김서현을 내리고 박상원을 투입했다.


역대 PS 최다 102번째 안타가 기적의 역전타라니... 3차전 역전패→…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 4차전. 9회초 무사 1루 박동원이 투런포를 친 후 환영받고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.30/

역대 PS 최다 102번째 안타가 기적의 역전타라니... 3차전 역전패→…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회초 무사 1루 LG 박동원이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

역대 PS 최다 102번째 안타가 기적의 역전타라니... 3차전 역전패→…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 4차전. 9회초 2사 1루 문보경이 1타점 3루타를 친 후 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.30/
하지만 불붙은 LG타선은 멈출줄 몰랐다. 홍창기의 우전안타, 신민재의 1루수앞 땅볼로 만든 2사 2,3루서 김현수가 박상원으부터 깨끗한 2타점 역전 우전적시타를 날리며 5-4 역전에 성공했다. 문보경의 우월 적시 2루타와 침묵하던 오스틴의 좌익수 앞 행운의 1타점 적시타까지 이어지며 7-4. 승부는 그걸로 끝이었다.

김현수는 이날 6회초 와이스 상대로 깨끗한 중전안타를 날리며 통산 100번째 안타를 기록했고, 8회초 1타점 적시타로 통산 101 안타, 9회초 역전 적시타로 102번째 안타를 신고하며 홍성흔을 제치고 역대 포스트시즌 통산 최다안타 1위에 올랐다.

김현수는 이번 시리즈 4차전까지 전 경기 안타를 때려내면서 타율 4할6푼2리(13타수 6안타) 1홈런 6타점을 기록, 시리즈 MVP를 노릴 수 있게 됐다.

전날 역전타를 맞았던 마무리 유영찬은 9회말 등판, 볼넷 하나를 내줬지만 손아섭과 노시환을 삼진으로 잡아내면서 1이닝 무안타 2탈삼진 무실점으로 데뷔 첫 한국시리즈 세이브를 기록했다.

LG는 5차전에 1차전 승리투수 톨허스트를 선발로 올려 대전 우승 세리머니를 노린다. 한화는 1차전 패전투수였던 문동주 선발 카드로 반격을 노린다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 개그맨 31세 아들 A씨, 아내 폭행-협박 혐의로 검찰 송치[종합]

2.

'100만 유튜버' 수탉, 무차별 폭행 피해사진 공개…장기밀매 협박까지

3.

이정섭, 강제 결혼에 '지옥 같은 삶' 고백..."17건 고소, 가족에게 쫓겨나"

4.

김민재, 40년 전 집나간 母 연락왔다..."널 생각하면 가슴이 먹먹"

5.

BTS 정국, 혼자 고깃집에서 ‘프로혼밥러’ 인증…팬들 ‘역대급 목격담’

스포츠 많이본뉴스
1.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

2.

눈물샘 터진 35세 캡틴 '이건 드라마로 만들어도 욕 먹는 거잖아요’ [대전 현장]

3.

"2008년 PTSD가…" 결승타 순간 떠올린 그 장면, 옛 스승은 두 번 울었다

4.

'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 물거품 됐다

5.

푸스카스상 최초, EPL 올해의 골도 최초, MLS 올해의 골마저 최초...이런 한국인 손흥민밖에 없습니다

스포츠 많이본뉴스
1.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

2.

눈물샘 터진 35세 캡틴 '이건 드라마로 만들어도 욕 먹는 거잖아요’ [대전 현장]

3.

"2008년 PTSD가…" 결승타 순간 떠올린 그 장면, 옛 스승은 두 번 울었다

4.

'대참사' 김서현, 또 홈런 맞았다→결국 역전까지…와이스 7⅔이닝 역투 물거품 됐다

5.

푸스카스상 최초, EPL 올해의 골도 최초, MLS 올해의 골마저 최초...이런 한국인 손흥민밖에 없습니다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.