임윤아, 추구미=로코 또 통했다..소녀시대 비주얼 센터→'폭군의 셰프' …

기사입력 2025-09-08 10:58


[스포츠조선 조지영 기자] 소녀시대 비주얼 센터였던 임윤아가 이제 시청률 센터로 등극했다. 탄탄한 연기력과 망가짐을 불사한 코미디, 착붙 로맨스까지 손끝 야무진 매력으로 안방 시청자를 제대로 사로잡았다.

임윤아는 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'(fGRD 극본, 장태유 연출)에서 최고의 순간 과거로 타임슬립한 프렌치 셰프 연지영 역을 맡아 캐릭터를 삼킨 열연으로 열띤 호평을 얻고 있다.

국내를 대표하는 대세 '로코 퀸' 임윤아가 선택한 새로운 로코 '폭군의 셰프'는 지난 2023년 방송된 JTBC 드라마 '킹더랜드' 이후 2년 만에 안방 컴백으로 시청자의 기대를 모았고 기대는 역시 틀리지 않았음을 매회 입증하고 있다.

특히 지난 5화, 폭군 이헌(이채민)과 연지영의 취중 입맞춤으로 로맨스 관계에 급물살을 탄 '폭군의 셰프'는 시청자의 마음을 불을 지피는 썸으로 6화까지 뜨거운 반응을 이어간 것. 이러한 뜨거운 반응에 부스터를 단 임윤아의 열연에 많은 시청자가 호평을 쏟아내고 있다.


'폭군의 셰프' 6화에서 연지영은 되찾은 가방 속에 망운록이 보이지 않자 깊은 상심에 빠져 수라간의 술을 마시고는 숙수들과 함께 서태지의 'Come Back Home'(컴 백 홈)을 부르는 장면은 '폭군의 셰프' 코미디의 정점이었다. 볼 빨간 연지영의 사랑스러운 매력에 시청자의 폭소도 속수무책 터졌다. 뿐만 아니라 연지영은 조선식 마카롱을 선보여 명나라 사신단의 까다로운 입맛을 사로잡은 것에 이어 결국 조공을 조건으로 한 요리 경합까지 제안받으며 새로운 위기로 긴장감을 고조시켰다.

연지영은 장원서 토실에서 발견한 고추를 경합에 활용하기 위해 이헌(이채민)과 함께 저잣거리에 있는 방앗간을 찾았고, 이 과정에서 이헌과 티격태격하면서도 마음의 안정을 돕는 아이리스를 따서 선물하는 모습으로 보는 이들에게 설렘을 안겼다.

자리를 비운 사이 명나라 숙수가 수라간에서 무례한 행동을 저지른 사실을 알게 된 연지영은 반드시 대가를 치르게 하겠다며 결의를 다졌고, 마침내 요리 경합이 확정되자 기세등등한 명나라 숙수들 앞에서 수라간 숙수들을 단단히 결속시켜 압도적인 리더십을 발휘, 방송 말미에는 압력솥 설계도가 벽에 걸린 장면이 담기면서 과연 연지영이 어떠한 요리로 경합에 나설지 다음 화에 대한 궁금증을 최고조로 끌어올렸다.


임윤아는 롤러코스터 같은 전개 속에서도 탄탄한 연기력을 선보여 시청자들이 연지영의 성장과 변화에 공감하도록 설득력을 불어넣었으며, 어느 것 하나 놓치지 않는 빈틈 없는 표현력으로 코믹부터 로맨스까지 이야기 전체를 더욱 매력적이고 풍성하게 완성시켰다. 무엇보다 촬영 전 6개월간 요리 연습에 매진하며 쌓은 요리 실력도 '폭군의 셰프'를 시청하는 시청자의 몰입도를 높였다. 미슐랭 셰프에 맞는 안정적인 칼질부터 야무진 손끝까지 직접 소화, 연지영 캐릭터에 완벽히 몰입한 임윤아의 디테일한 연기 덕분에 시청자의 침샘도 덩달아 자극 받고 있다.


임윤아의 하드캐리한 활약에 '폭군의 셰프' 시청률도 매회 역대급 기록을 경신하고 있다. 이날 방송된 '폭군의 셰프' 6회 시청률은 수도권 가구 평균 13.1%, 최고 15.1%를, 전국 가구 평균 12.7%, 최고 14.5%를 기록하며 또 한 번 자체 최고 시청률을 경신했을 뿐만 아니라 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지했다. tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서도 수도권 평균 4.2%, 최고 4.6%를, 전국 평균 4.9%, 최고 5.3%를 기록, 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 싹쓸이하며 꾸준한 상승세를 이어가고 있다.(케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

