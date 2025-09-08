고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은…

아역배우 조세웅의 어머니가 운영하는 SNS에는 7일 "세웅이 생명의 은인 고현정 배우님"이라며 고현정의 미담이 공개됐다.
조세웅의 어머니는 "작년 '사마귀' 촬영 차 갔던 신안 어느 섬마을 바닷가…바다보고 흥분한 6세 조세웅.. 바다 보자마자 달려가는데 잔잔했던 파도가 갑자기 세웅이를 덮치려는 순간 고현정 배우님께서 저~~~멀리서 제일 먼저 번개같이 달려오셔서 구해주셨어요. 그리고 꼭 안아주셨던"이라며 "의상도 다 젖으시고…온몸을 던져서 구해주시다니..어찌 감사의 인사를 드려야 할지. 엄마인 저는 너무 놀라 정작 얼음이 되었는데 진짜 다시 한 번 감사의 말씀을 드려요"라고 고현정이 아역배우 조세웅을 구했다고 밝혔다.
이어 "슛이 끝나도 계속 세웅이랑 놀아주시고 예뻐해 주시고 진짜 천사 같았던 고현정배우님 이신 엄마. 세웅이가 한동안 고현정 엄마 앓이를 했답니다. 너무너무 예쁘고 천사 같았다고"라며 고현정에게 고마워했다.
함께 공개된 영상 속에는 SBS '사마귀: 살인자의 외출' 촬영을 대기하며 아역배우 조세웅과 놀아주는 고현정의 모습이 담겼다. 고현정은 조세웅의 곁을 지키며 머리를 쓰다듬어주는 등 자신의 아이처럼 예뻐하는 모습. 아역배우의 목숨을 구한 고현정의 미담에 많은 팬들이 또 한 번 감탄했다.
한편, 고현정은 지난 5일 첫 방송된 SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'에 출연 중이다. '사마귀: 살인자의 외출'은 잔혹한 연쇄살인마 '사마귀'가 잡힌 지 20년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생을 증오한 '사마귀'인 엄마와 예상 못한 공조수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다.