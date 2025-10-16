[SC리뷰] '사야♥'심형탁, 혹시 子하루 동생 생겼나…"건강하게 와줘" 소망 ('슈돌')

기사입력 2025-10-16 08:51


사진 출처=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다' 심형탁이 미래의 가족에게 손 편지를 썼다.

지난 15일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 593회는 '행복이 차오르는 가을' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 심형탁, 슈퍼맘 김윤지가 함께했다. 이와 함께 '슈돌'은 전국 시청률 3.6%를 기록하며 시청률과 화제성을 모두 잡았다.(닐슨 코리아 기준)


사진 출처=KBS

사진 출처=KBS
이날 방송에서는 나날이 귀여움을 폭발시키는 심형탁 아들 하루가 시선을 사로잡았다. 하루는 팔의 힘으로 전진하는 건식 접영 보법에 이어 토실토실한 하체 파워를 이용한 기어가기 스킬을 뽐내 귀여움 지수를 한껏 끌어올렸다. 하루는 다리를 접었다가 힘차게 쭉 밀어내며 꼬물꼬물 온 집안을 누벼 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 단숨에 사로잡았다.

특히 하루는 처음 보는 장난감에 놀라운 적응력을 보였다. 하루는 장난감을 보자마자 몸을 들썩이는 동시에 "우와"라며 기쁨의 옹알이로 장난감을 반겼다. 하루는 곧바로 장난감 터널을 거침없이 통과했고, 국민 문짝도 가뿐히 지나가며 처음이라고는 믿을 수 없는 여유를 보였다. 이에 심형탁은 "오늘 처음 하는데 여길 통과했어?"라며 놀라움을 감추지 못했고, "하루가 새로운 것에 적응 잘해 뿌듯하다"라고 말하며 흐뭇한 미소를 지어 훈훈함을 자아냈다.

심형탁은 가족을 향한 깊은 애정을 드러냈다. 심형탁은 아내 사야와 아들 하루 그리고 앞으로 만나게 될 미래의 아기를 생각하며 소망을 담은 일기장을 작성했다. 심형탁은 사야에게 "나는 당신이 없으면 숨 쉴 수 없소"라고 운을 뗀 후 아들 하루에게 "하루는 하늘에서 준 선물"이라며 사랑을 고백했다. 이어 심형탁은 "앞으로 만날 우리 아기들도 건강하게 와줘"라며 가족을 생각하는 마음을 내비쳐 보는 이들을 뭉클하게 만들었다.

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

