이시언·기안84 걱정 부른 박나래 상태.."팔에 링거 자국, 심적으로 힘…

이시언·기안84 걱정 부른 박나래 상태.."팔에 링거 자국, 심적으로 힘들어"

기사입력 2025-10-16 09:45


[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 박나래가 이시언의 진심에 눈물을 보였다.

15일 '시언's쿨' 채널에는 '미안하다 나래야.. 이시언이 박나래에게 사과한 이유는?' 영상이 게재됐다.

영상에서 이시언은 "기안이 말을 들어보니까 나래가 요즘 굉장히 피로하다고 하더라. 어제 '나 혼자 산다' 보니까 팔에 링거 자국도 있었다. 요즘 굉장히 스트레스 많이 받고 몸이 힘들다고 들었다"며 걱정했다.

이어 "요즘 나래가 심적으로 많이 슬프고 힘들어하는 일이 있었다"며 "나래는 항상 친구들 부르면 맛있는 음식 대접해 준다. 그래서 오늘은 나래를 위해 아내가 특별히 요리를 준비해 줬다"고 전했다.

잠시 후 초대받은 박나래가 등장했다. 새로 이사한 이시언의 집에 처음 와본다는 박나래는 집을 둘러보며 "시언 오빠 돈 많이 벌었네"라며 감탄했다.

이시언은 "며칠 전에 기안이 만났는데 네가 요즘 컨디션이 너무 안 좋다고 하더라"고 말했다. 이어 박나래를 위해 초대한 피지컬 컨디셔닝 코치를 소개하며 "컨디션 안 좋을 때마다 다시 몸 풀어주면서 잡아주는 선생님인데 내가 널 위해 오늘 특별히 준비했다. 요리 준비하는 동안 쉬고 있어라"라고 말했다.


이날 박나래는 몸도 풀고, 정성 가득한 식사까지 대접받자 "빨리 용건 얘기해 봐라"라며 의심했다. 그러자 이시언은 "나래한테 받은 게 많았다고 생각했다. 내가 힘들게 살 때도 생활용품도 많이 받았다"며 "내가 진짜 부른 이유는 할머니 장례 때 못 가봤다. 나래가 한번 슬쩍 지나가는 말로 이야기했는데 그게 계속 마음에 걸렸다"고 털어놨다. 할머니의 부고를 기사로 접했다는 그는 "연락 못 받았지만 그게 굉장히 마음이 안 좋았다"며 미안한 마음을 전했다.

박나래는 "할아버지 때는 부고장을 다 돌렸는데 할머니 때는 나도 너무 경황이 없었다. 그때는 아무한테도 연락 못 했다"며 "우리 할머니, 할아버지가 '여름나래학교'를 너무 좋아하셨다"고 회상했다. 이어 "사실 나도 그때 할머니 돌아가신 지 얼마 안 됐고 오빠 보니까 괜히 응석 부리고 싶었던 거 같다. 굳이 내가 그렇게 이야기할 건 아니었다. 내가 오빠 앞에서 엄청 울었다. 오랜만에 친한 오빠 보니까 그랬던 거 같다. 괜히 내가 그냥 멘털이 안 좋으니까"라고 고백했다.


이시언은 "나래한테 밥 차려주는 거로 내가 미안하다고 표현하려는 건 아니다"라며 "내가 그날부터 생각해서 고민 끝에 선물을 준비했다"며 돌아가신 박나래 조부모님의 초상화를 담은 시계를 선물해 감동을 안겼다.

박나래는 "서운할 것도 없다. 내가 오빠한테 진짜 미안하다"며 "엄청 미안하다. 내가 괜한 걸 얘기했다. 미안해 죽겠다"며 눈시울을 붉혔다.

연예 많이본뉴스
