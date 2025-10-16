선우용여 “나 죽으면 파티해라...남편 무덤 앞에서도 안울어”

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 선우용여가 세상을 떠난 남편을 떠올리며, 그와의 특별한 일화를 전했다.
납골당에는 남편이 생전에 사랑했던 골프공이 함께 놓여 있었다. 선우용여는 "우리 남편이 골프를 너무 좋아했다. 아들이 '아버지가 좋아하셨으니까 골프공을 넣자'고 했다"고 설명하며 미소 지었다.
이후 두 사람은 남편이 생전 자주 찾던 식당으로 향했다. 식사 후 후식이 나오자 선우용여는 종업원에게 팁을 건넸다.
이어 "내가 '왜 그렇게 많이 주냐'고 물었더니 남편이 '이 얼굴 가지고 팁으로 쟤네들을 죽여야 된다'고 했다"며 웃음을 터뜨렸다. "그래서 남편이 가면 종업원들이 '킴~' 하며 반겼다"고 덧붙였다.
제작진이 "납골당에 다녀오셨는데 별로 슬퍼하지 않으신 것 같다"고 묻자, 선우용여는 담담하게 말했다.
"가신 분 앞에서 눈물을 흘리는 건 옳지 않다. 좋은 곳으로 가셨는데 왜 울어야 하느냐. 그래야 영혼도 빨리 우리 손을 놓고 편히 간다."
이어 딸에게 "나 죽고 나면 파티를 해라"고 당부하며, 삶과 죽음을 바라보는 자신의 철학을 전했다.
한편 선우용여의 남편은 지난 2014년 세상을 떠났다. 생전 사업 실패로 약 1750만 원의 빚을 남겼으며, 이는 현재 가치로 약 200억 원에 달하는 금액으로 알려져 모두를 놀라게 한 바 있다.
