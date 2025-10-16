‘싱어게인4’ 무명가수 무대, 심사위원도 소름…첫방부터 뜨거웠다

기사입력 2025-10-16 15:26


[스포츠조선 조민정 기자] '싱어게인-무명가수전 시즌4'이 돌아오자 무명가수들의 간절한 무대가 안방을 뜨겁게 달궜다.

JTBC 오디션 프로그램 '싱어게인4'는 지난 14일 첫 방송에서 클래스가 다른 귀환을 알렸다. '다시 한 번' 무대에 서기 위해 치열한 경쟁을 뚫고 본선에 오른 무명가수들이 1라운드부터 눈을 뗄 수 없는 무대를 선보였고, 시청자 반응도 즉각적으로 폭발했다. 1회 시청률은 전국 3.6%, 수도권 3.7%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 순조로운 출발을 알렸다.

이번 시즌은 기존 6개 조에서 7개 조로 확대되며 '재야의 고수' '찐 무명' '슈가맨' 'OST' '홀로서기' '오디션 최강자'에 추가 조까지 치열한 조별 생존전이 펼쳐졌다. 첫 무대는 전통의 강호 '재야의 고수' 조였다. '57호' 참가자는 조하문의 '내 아픔 아시는 당신께'로 6어게인을 받으며 마지막 합격자로 무대를 열었고, 인디밴드 1세대 '51호' 역시 한영애의 '코뿔소'로 6어게인을 기록했다. '19호'는 강산에의 '이구아나'로 시즌4 최초 올어게인을 달성하며 심사위원들을 단숨에 사로잡았다. 규현은 "오늘 무대 중 첫 번째로 소름 돋았다"며 극찬을 아끼지 않았다.

'슈가맨' 조 역시 화제의 중심이었다. 67호는 데뷔곡 '이러쿵 저러쿵'으로 7어게인을 기록했고, 임재범은 "탈인간급"이라며 감탄했다. 원곡자 70호의 '얼음요새' 무대에도 찬사가 이어졌다. 탈락 위기였던 69호는 김이나의 '슈퍼어게인'으로 극적으로 2라운드에 진출해 뜨거운 박수를 받았다.

'홀로서기' 조에서는 43호가 비비의 '인생은 나쁜 X'로 올어게인을 받으며 자신의 2막을 알렸다. '찐 무명' 조는 실력파가 대거 포진한 만큼 최다 올어게인 참가자를 배출했다. 61호는 신승훈의 '나비효과'로, 23호는 김광석의 '기다려줘'로 심사위원 전원을 매료시켰다. 생계형 65호는 하동균의 '프롬 마크(From Mark)'로 절절한 무대를 선보이며 윤종신에게 "팔각형 가수"라는 극찬을 이끌어냈다.

또한 37호는 비비의 '홍대 알앤비'로 7어게인을 받으며 존재감을 각인시켰고, 태연은 첫 심사 참여에도 디테일한 평가로 심사 라인업에 신선한 활력을 불어넣었다. 참가자들의 무대와 심사위원들의 날카로운 평가가 어우러지며 시즌4는 시작부터 강렬한 인상을 남겼다.

'싱어게인4' 2회는 21일 오후후 10시 30분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

