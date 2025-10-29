이정재 "'모래시계'·'관상'·'오겜'→3번의 전성기…여전히 불안해, 벼…

이정재 "'모래시계'·'관상'·'오겜'→3번의 전성기…여전히 불안해, 벼랑은 좀 더 높아진다"(유퀴즈)[SC리뷰]

기사입력 2025-10-30 06:19


[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이정재가 tvN 새 드라마 '얄미운 사랑'에 합류하게 된 비하인드와 함께, 세 번의 전성기에도 여전한 배우로서의 불안함을 털어놨다.

이정재는 29일 방송한 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 오랜만의 드라마 복귀작 '얄미운 사랑'을 언급하며 "임지연이 대본을 보고 나를 추천해줘서 하게 됐다"고 밝혔다.

이에 유재석은 "이번 작품은 임지연이 꽂아준 거네. 정재 리도 다른 사람이 꽂아주는 구나"라며 웃었고, 이정재는 "필요하다"며 너스레를 떨었다.

이정재는 극 중 초심을 잃은 톱스타 '임현준' 역을 맡았다. 그는 "많은 부분이 저랑 겹치는 게 있어서, 임지연 씨가 그래서 추천한 게 아닌가 싶다"며 웃음을 보였다.

이날 방송에서 유재석은 "이정재는 전성기가 세 번 있었다. '모래시계', '관상', '오징어 게임'까지, 매번 하늘을 찌르는 전성기였다"고 말했다. 이에 이정재는 "아직도 믿기지 않는다. '모래시계' 땐 뭔 일인가 싶었고, '관상'에서는 새로운 이미지를 보여줄 수 있어서 좋았다. '오징어 게임'은 제 인생의 전환점이 됐다"고 회상했다.

하지만 그는 여전히 불안하다고 털어놨다. 이정재는 "늘 불안하다. 어제도 촬영을 하면서 '이게 더 나은 선택일까' 같은 불안이 있었다. 전 세계에서 주목받는 만큼 더 무섭다. 벼랑 끝에 있는 기분은 여전하다"라며 "벼랑이 좀 더 높아져서 더 두렵지만, '이게 잘되면 또 어떤 신세계가 다가올까' 하는 희망도 있다"며 미소를 지었다.

이정재는 '얄미운 사랑'에서 화려하지만 초심을 잃은 톱스타 '임현준' 역으로 배우 임지연(위정신 역)과 호흡을 맞춘다. 유재석은 "이정재가 월클이라도, 가끔은 남의 기세에 업혀가는 것도 좋다"며 "이 작품, 임지연 씨 덕 좀 보시겠다"고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다. 이정재는 "기대하고 있다. 이제 배는 띄웠으니까, 시청자분들이 어떻게 봐주실지 궁금하다"며 설렘을 드러냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

