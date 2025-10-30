탁재훈, '女게스트에 사적 연락' 사실상 인정했다 "그게 문제가 되냐" (노빠꾸)

기사입력 2025-10-30 06:10


탁재훈, '女게스트에 사적 연락' 사실상 인정했다 "그게 문제가 되냐" …

[스포츠조선 김수현기자] 탁재훈이 여자 게스트와의 사적 연락 의혹을 사실상 인정해 눈길을 끌었다.

29일 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에서는 'NEW 형사의 등장, 용의자(?) 탁재훈의 비리를 탈탈 털러 왔습니다'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이상민은 "본인이 문제가 있다. 앞으로. 취조 방식 자체에 불만이 많았다. 이제 터졌다"라며 "이게 첫 번째로, 남자 게스트가 오면 녹화를 빨리 끝낸다더라"라 지적했다.


탁재훈, '女게스트에 사적 연락' 사실상 인정했다 "그게 문제가 되냐" …
이어 "남자 게스트 토크를 잘 안들어준다. 그 사람의 얘기를 왜 안들어주죠?"라 물었고 탁재훈은 "아 듣기 싫다. 왜 궁금하지도 않은 얘기 듣고 있냐. 시간도 없는데"라 했다.

"여자 게스트 나왔을 슌와 남자 게스트 나왔을 때의 혈색도 다르다"는 말에는 "그게 아니다. 저희가 지금 조사실 바꾸고 난 다음에"라며 반박하려 했지만 말이 통하지 않았다.

이상민은 "여자 게스트들하고 촬영 끝나면 따로 문자 한 적 있죠? DM 보낸 적 있죠?"라 캐물었고 탁재훈은 "문자를 한 적 있냐고요? 연락처를 모르는데 어떻게 하냐. DM 보낸 적도 없다"라며 해명했지만 횡설수설했다.

말을 더듬던 탁재훈은 결국 "그게 뭐가 문제가 되는 거냐. 서로 사적인 대화를 주고 받은 게 뭐가 문제가 되는 거냐"라며 실토했다.


탁재훈, '女게스트에 사적 연락' 사실상 인정했다 "그게 문제가 되냐" …
이상민은 "촬영 끝나고 그분의 SNS를 검색하거나 팔로우 신청한 적이 있냐"라 취조했고 탁재훈은 "SNS 검색한 적은 있는데 팔로우한 적은 없다. 제가 SNS를 잘 안해서"라 해명했다. 이에 신규진은 "팔로우 신청을 할 줄 모른다"며 탁재훈의 편을 들었다.


또 '최고 조회수'에는 오구라 유나와 가수 이효리라 답했고, '최저 조회수'는 탁재훈의 팬미팅 영상이 17만으로 가장 최저라고. 탁재훈은 "그건 콘텐츠가 아니다. 팬미팅 영상이니까 공식적인 조회수에는 들어가지 않는다"라며 민망해 했다.

shyun@sportschosun.com

