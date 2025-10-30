츠키, 리더 행세한 덱스에 불만 "너무 싫었다, 나와 상극이라 생각" ('라스')

기사입력 2025-10-30 06:20


츠키, 리더 행세한 덱스에 불만 "너무 싫었다, 나와 상극이라 생각" (…

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 빌리 멤버 츠키가 유튜버 덱스의 첫인상을 가감없이 밝혔다.

29일 방송된 MBC '라디오스타'는 정관용, 박소현, 이재율, 츠키가 함께하는 '네 분 토론 진행시켜' 특집으로 꾸며졌다.

각종 예능에서 활약 중인 츠키는 최근 케미가 잘 맞은 연예인에 대해 묻자 "강남 오빠와 촬영을 했는데 조회수가 100만이 넘게 나왔고 최근에 연락을 했다. 곽튜브 오빠는 해외 촬영을 하면서 친해졌다. 결혼 소식도 미리 알고 있었다"라고 말했다.


츠키, 리더 행세한 덱스에 불만 "너무 싫었다, 나와 상극이라 생각" (…
'좀비 버스'로 호흡한 덱스도 언급했다. 츠키는 "덱스 오빠랑 꾸준히 연락하는데 ('좀비버스' 촬영) 당시 너무 싫었다. '솔로지옥'이 공개되기 전이었다.갑자기 나타난 그 오빠가 리더같이 '넌 이거 하고 넌 이거 해'라고 하더라. 안 맞는다고 생각했는데 알고 보니 UDT 출신에 '솔로지옥'에 나왔더라"라고 털어놨다.

"두 분의 케미를 사람들이 좋아했다"라는 말에는 "오빠가 저를 지키려고 손을 잡고 뛰었는데, 제가 가고 싶은 방향이 아닌 반대로 데려가더라. 근데 그 장면이 너무 멋지게 히어로 처럼 나왔다. '잘생긴 덱스'라는 반응만 나와서 조금 질투했다"라고 말해 웃음을 안겼다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 우울감 극복 위해 샤넬백 샀다 "마흔 되고 기분 이상해 질렀다"

2.

김영옥, 반신마비 손자 생각에 눈물 "부모님 돌아가신 건 아무것도 아냐"

3.

추신수♥하원미, 美 5500평 대저택 직접 청소한다 "가사도우미·로봇청소기 없어"

4.

첸백시 "엑소 위해 요구 모두 수용"…SM "신뢰 무너져" 즉각 반박[종합]

5.

박수홍도 놀랄 ♥김다예 '확 달라진 얼굴'...33kg 빼더니 더 예뻐진 근황

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 우울감 극복 위해 샤넬백 샀다 "마흔 되고 기분 이상해 질렀다"

2.

김영옥, 반신마비 손자 생각에 눈물 "부모님 돌아가신 건 아무것도 아냐"

3.

추신수♥하원미, 美 5500평 대저택 직접 청소한다 "가사도우미·로봇청소기 없어"

4.

첸백시 "엑소 위해 요구 모두 수용"…SM "신뢰 무너져" 즉각 반박[종합]

5.

박수홍도 놀랄 ♥김다예 '확 달라진 얼굴'...33kg 빼더니 더 예뻐진 근황

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독인터뷰]군 복무 마친 석현준, 이제야 말할 수 있다…"지난 2년은 반성의 시간, 신인의 마음으로 K리그 도전"

2.

LG에 벽 느꼈나? 전혀! → 손아섭이 체감한 LG "정규시즌과 다를 것 없어" [KS3]

3.

유승민 대한체육회장의 승부수 "인센티브 혐의 사실이면 사퇴"[2025 문체위 국감 현장]

4.

도루실패 50억 FA 역전 2루타로 한화에 1승 선사. 김서현 감격의 승리투수. 한화 분위기 바꿨다[KS3 리뷰]

5.

'박진만 재계약 유력'인데 리스트업은 왜? 누가? 파란의 새 인물, 가능성이 있을까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.