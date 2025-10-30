미초바, 빈지노♥ 카드로 1천만원 긁어 子 돌잔치 "전문 플래너도 동원"

|
[스포츠조선 이게은기자] 가수 빈지노, 모델 미초바 부부가 아들을 위해 초호화 돌잔치를 열었다.
29일 '스테파니 미초바' 채널에는 '남편 몰래 1천만원 쓴 미초바♥빈지노 부부 아들 돌잔치'라는 영상이 게재됐다.
그날 저녁, 미초바는 당혹감을 누르고 돌잔치에서 할 게임을 준비했고 10만 원권 상품이 담긴 경품 봉투들도 공개했다. 이어 선물 포장, 아이 사진을 넣은 배너 준비 등을 이어갔다. 미초바는 돌잔치 준비 중 아들 사진을 보며 돌연 눈물을 쏟기도. 미초바는 "1년이 어디 갔나"라며 순식간에 흐른 시간을 떠올렸다.
|
3층은 식사 공간으로 마련됐는데 넓은 공간에 시원한 뷰까지 자랑했다. 빈지노는 깜짝 놀라며 "대박이다. 이거 어떻게 했어?"라며 미초바에게 물었고, 미초바는 "당신 신용카드로"라고 답해 웃음을 안겼다. 미초바는 무려 두 달 동안 아들 돌잔치를 준비했다고.
아들은 돌잔치에서 첫 번째로 카메라를 쥐어 박수를 받았다. 두번째 쥔 건 마이크였고, 빈지노는 "너무 신기하다. 나랑 다른 운명으로 가야 하는데"라며 웃었다.
한편 빈지노는 독일 출신 모델 미초바와 2022년 결혼했으며 슬하에 아들 루빈 군을 뒀다.
