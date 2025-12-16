'싱글맘' 조윤희, 커플 패션에 표정까지 복붙...우월한 비율까지 '붕어…

사진에는 딸 로아와 함께 베트남 푸꾸옥을 여행 중인 조윤희의 모습이 담겼다. 비슷한 컬러의 원피스를 맞춰 입은 모녀는 붕어빵 비주얼을 자랑해 시선을 사로잡았다. 특히 모녀는 닮은 외모뿐만 아니라 우월한 비율까지 똑 닮아 눈길을 끌었다.
또한 딸 로아는 배우인 엄마와 아빠를 닮아 다양한 표정과 포즈를 자연스럽게 취하며 사랑스러운 매력을 발산했다.
한편 조윤희와 이동건은 2017년에 결혼해 딸 로아를 품에 안았으나 2020년 이혼했다. 현재 로아는 조윤희가 양육 중이다.
조윤희는 지난해 방송된 TV CHOSUN '이제 혼자다'를 통해 "내가 먼저 결심이 서서 이혼하게 됐다. 전 배우자는 이혼을 원치 않아 했고, 하지만 가족 간에는 믿음과 신뢰가 중요한데 더 이상 가족이 될 수 없을 것 같아서 결심하게 됐다"고 밝혔다.
그는 "이혼이라는 게 나는 생각보다 불편하지 않고 당당했다. 아이에게 충실한 엄마라는 건 변함이 없으니까 혼자 키우는 건 자신 있었던 것 같다"며 "아이를 키우는데 두려움이 없었다. 아빠에 대한 그 어떠한 부정적인 생각을 주지 않을 자신이 있어서 용감하게 이혼도 하게 됐다"고 전했다. 이어 "1순위는 로아다. 육아를 잘 해내는 게 목표다. 좋은 사람이 생기면 누구든지 만날 수 있지만, 재혼은 싫다"고 털어놨다.