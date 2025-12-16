"하지원, 단독 대기실 같이 쓰자고 배려해줘" 장영란이 밝힌 미담

15일 공개된 '짠한형'에서 하지원은 JTBC 새 예능 '당일배송 우리집'을 함께하는 배우 김성령, 방송인 장영란과 함께 등장해 반가움을 자아냈다. 특히 이번 출연은 하지원의 네 번째 출연으로, '짠한형' 최다 출연 기록을 세워 의미를 더했다.
이날 MC 신동엽은 하지원의 등장에 "첫 출연 당시 900만 조회수를 기록하며 '짠한형'의 대박을 이끈 일등공신"이라며 아낌없는 찬사를 보냈다. 개그맨 정호철 역시 "하지원의 출연 당시 결혼식 주례를 약속해, 실제로 주례를 봐줬다"라며 "'서로를 짠하게 바라봐주는 부부가 되어라'는 주례사를 아직도 잊지 못한다"고 감사 인사를 전했다. 이에 하지원은 "정호철의 주례를 봐준 이후로 실제 주례 부탁이 많이 들어왔다"라며 웃음으로 화답해 훈훈한 분위기를 자아냈다.
또 하지원은 어린 시절 가수 '왁스'로 오해받았던 사연을 솔직히 공개해 시선을 사로잡았다. 하지원은 "당시 왁스 언니 대신 영화 OST를 불렀는데, 마케팅 과정에서 왁스인 것처럼 립싱크 무대를 하게 됐다"라며 "그러던 중 OST를 홍보하러 '인기가요'까지 나가게 됐다"고 밝혔다. 이어 하지원은 "안무 연습을 하는데 몸이 너무 뻣뻣해서, 홍대 클럽을 체험차 가게 됐는데 입장하자마자 누군가 내 엉덩이를 만지더라"는 충격 비화와 함께, "지나고 나서 생각해보니 안무 동작보다 노는 '무드'를 알려주기 위했던 처방이었던 것 같다"라고 전해 몰입도를 높였다.
하지원을 향한 따뜻한 미담도 이어졌다. 장영란은 "리포터로 활동하던 신인 시절 대기실이 없어 옷을 갈아입기가 힘들었는데, 동갑내기였던 하지원이 먼저 '같이 옷 갈아입자'라며 배려해줬다"며 고마운 기억을 전했다. 정호철 역시 "주례를 봐준 이후에도 전시회에 초대해주고, 나와 아내를 따로 불러 술을 사주기도 했다"라며 인간적인 면모를 강조했다.
또한 녹화 도중 '짠한형' 구독자가 200만 명 달성까지 단 100명 남았다는 소식이 전해지자, 하지원은 "200만을 넘기면 축하 댄스를 추겠다"는 즉석 공약을 걸어 현장을 들썩이게 했다. 이후 뒤풀이 자리에서 실제로 200만 구독자를 돌파한 직후, 하지원은 '200만 달성 일등 공신'으로 함께 축하를 받는 동시에 약속을 지키는 '무장해제 댄스'를 폭주해 웃음 폭탄을 안겼다.
한편 하지원은 16일(오늘) 첫 방송되는 JTBC 새 예능 '당일배송 우리집'을 통해 시청자들과 만날 예정이며, 2026년 공개 예정인 ENA·Genie TV 드라마 '클라이맥스'의 공개를 앞두고 있다. 김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com