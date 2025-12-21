"역대급으로 아팠다" 차현승, 골수검사 끝에 완치 확신..22일 결과
[스포츠조선 정유나 기자] 백혈병 투병 중인 댄서 출신 배우 차현승이 골수 검사를 마치고 완치에 대한 기대감을 전했다.
21일 차현승의 유튜브 채널에는 '골수검사 너무 싫어요'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상 속 차현승은 한층 혈색이 좋아진 모습으로 눈길을 끌었다. 그는 "예전부터 순례길을 꼭 가보고 싶었다. 회복하면 반드시 도전할 것"이라며 강한 의지를 드러냈다.
이후 차현승은 병원 측의 지시에 따라 퇴원했다. 아직 골수 검사가 남아 있었지만, 그는 러닝을 하는 등 건강한 일상을 되찾기 위해 꾸준히 노력하는 모습을 보였다.
며칠 뒤 골수 검사를 위해 다시 병원을 찾은 차현승은 어머니와 함께 이동하며 "이번이 마지막 골수 검사이길 바란다"고 조심스럽게 말했다. 검사 후 지혈을 하던 그는 "역대급으로 아팠다. 마취가 풀리면서 골수를 뽑은 부위가 많이 아프고, 다리까지 저리다"며 고통을 토로했다.
검사 결과를 기다리며 차현승은 "반년 넘게 병원에서만 생활해왔다. 이제 투병 생활이 끝날 수도 있다는 생각에, 다시 일상으로 돌아갈 수 있다는 기대감에 오히려 마음이 조급해졌다"며 "단편영화와 독립영화 지원도 다시 시작했다"고 긍정적인 근황을 전했다.
22일 최종 검사 결과를 앞둔 그는 "이번에는 믿고 있다. 완치됐다는 확신과 좋은 느낌이 있다"며 "희망을 가지고 차근차근 미래를 준비하겠다. 좋은 결과를 들고 오겠다. 모두 기도해 달라"고 덧붙였다.
한편 차현승은 가수 선미의 댄서로 이름을 알렸으며, 현재는 배우로 활동 중이다. 지난 9월 백혈병 진단을 받은 사실을 고백해 안타까움을 자아냈다. 차현승은 "처음엔 받아들이기 힘들었지만, 지금은 치료를 받으며 하루하루 싸워가고 있다. 반드시 이겨내 다시 무대와 카메라 앞에 서겠다"며 굳은 의지를 드러냈다.
