'박성광♥' 이솔이 "거친 기침 반복..지쳐 쓰러질까 걱정"..'심장병' 반려견 위급신호에 불안

기사입력 2025-12-22 09:16


[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 심장병을 앓고 있는 반려견의 밤새 이어진 거친 기침 증상을 전하며 걱정스러운 근황을 알렸다.

이솔이는 22일 "겨울이(반려견)가 밤새 이런 소리 내면서 잠을 못 자는데 혹시 비슷한 경우가 있는 분 계실까요?"라고 글을 올렸다.

이어 "너무 거친 기침을 끊임없이 반복해서 지쳐서 쓰러질까 걱정이에요. 심장병 b1-b2 사이이긴한데"라며 "응급실 가서 엑스레이 찍었는데 폐에 물찬 건 아니라네요"라고 반려견의 현재 건강 상태를 전했다.

앞서 이솔이는 반려견 겨울이의 심장병 진단 소식을 알린 바 있다.


한편 이솔이는 2020년 박성광과 결혼했으며 지난 4월 여성암 투병을 고백해 많은 응원을 받았다.

3년 전 퇴사 후 아이를 준비하던 중 암 판정을 받았다는 그는 "암의 성질도 좋지 않았기에 1년, 3년을 더 살 수 있을지조차 알 수 없는 상황에서 큰 좌절을 겪었다. 6개월간 수술과 세포독성 항암치료를 받았고 정말 힘든 시간을 버텼다"고 털어놔 많은 응원을 받았다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

