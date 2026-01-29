추성훈, 상습 노출 혐의 '쎈캐'...19금 누드집까지 "가볍게 찍었다" ('아근진')

기사입력 2026-01-29 17:15


추성훈, 상습 노출 혐의 '쎈캐'...19금 누드집까지 "가볍게 찍었다"…

[스포츠조선 조윤선 기자] 추성훈이 '아근진'의 첫 게스트로 등장한다.

SBS 신규 예능 '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')가 2월 2일 (월) 밤 10시 10분에 첫 방송 된다.

'아근진'은 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 MC로 나서 다양한 세계관 속 캐릭터로 변신해 토크를 펼치는 신개념 캐릭터 토크 예능이다. 매회 파격적인 콘셉트로 기존 토크쇼의 틀을 깨는 색다른 재미를 보여줄 예정이다.

'아근진'의 첫 회 선공개 영상이 공개 됐는데, 공개된 영상에는 교도소에 수감된 4MC의 모습이 담겨 있어 궁금증을 자아낸다. 특히 감방 내 서열 1위인 이수지의 말에 복종해 다리를 주무르는 탁재훈과 이상민의 모습이 공개되며 새로운 웃음을 예고했다.


특히 첫 회에서는 추성훈이 죄수복을 입고 독방에 누워 있어 궁금증을 자아낸다. 그는 남다른 포스로 감옥 서열 1위 이수지와 신경전을 벌이며 분위기를 달궜으나 '상습 노출 혐의'로 체포된 사실이 밝혀지며 현장을 웃음바다로 만들었다. 과거 19금 수위의 누드집 사진까지 공개되어 모두를 충격에 빠뜨렸는데, 추성훈은 "가볍게 찍었다, 평소 팬티를 안 입는 거랑 비슷하다"고 말해 멤버들을 폭소케 했다.

이어, 추성훈이 아내 야노시호에게 '남사친'이 있어도 좋다고 고백해 현장을 깜짝 놀라게 했다. 그는 "남사친이 있어야 아내도 즐겁지 않겠냐"며 대인배 면모를 보여주었는데, 알고 보니 자신 또한 친한 '여사친'이 많다는 사실이 밝혀져 멤버들의 원성을 샀다는 후문이다.

SBS 신개념 캐릭터 토크 예능 '아근진'은 오는 2월 2일(월) 밤 10시 10분에 첫 공개 될 예정이다.

