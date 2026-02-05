[SC현장]에이티즈, 재계약 후 첫 컴백…"초심 되새겼다, 팀 유지가 먼저"(종합)

기사입력 2026-02-05 17:08


에이티즈 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'(GOLDEN HOUR : Part.4) 발매 기념 기자간담회가 5일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 에이티즈가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.05/

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 재계약 이후 첫 컴백에 초심을 되새겼다.

에이티즈는 5일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4' 간담회를 열고, 신보에 대한 얘기를 들려줬다.

에이티즈는 지난해 발매한 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3'와 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3 '인 유어 판타지 에디션'' 두 개의 앨범으로 미국 빌보드를 비롯한 글로벌 차트를 휩쓸며 '월드클래스' 존재감을 증명했다.이어 이번에 '골든 아워: 파트 4'로 돌아와 기대를 높인다.

윤호는 "다시 한 번 저희 이름을 각인시키기 위해 열심히 준비했다"며 컴백 소감을 밝혔다. 성화는 "지금까지 '골든 아워'는 음악적으로 보여줬다면, 이번에는 발전된 무대로 보여줄 수 있을 것 같다"며 '골든 아워' 전작들과의 차별점을 짚었다. 종호도 "네 번째 '골든 아워' 시리즈인데 황금 같은 2026년, 빛나는 해이길 바라면서 준비했다"고 덧붙였다.


에이티즈 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'(GOLDEN HOUR : Part.4) 발매 기념 기자간담회가 5일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 에이티즈 민기가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.05/

에이티즈 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'(GOLDEN HOUR : Part.4) 발매 기념 기자간담회가 5일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 에이티즈 우영이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.05/

에이티즈 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'(GOLDEN HOUR : Part.4) 발매 기념 기자간담회가 5일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 에이티즈 윤호가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.05/
지난해 7월 원소속사 KQ엔터테인먼트와 재계약했다는 점도 관심사다. 2018년 10월 데뷔 후 글로벌 인기를 얻으면서 성장해온 에이티즈가 이른바 '마의 7년'을 넘긴 셈이다. 멤버들도 재계약 후 첫 컴백이라는 점을 강조했다.

성화는 "재계약 후 처음으로 발매하는 앨범인데 7년 전 마음으로 준비했다"고 했고, 홍종은 "재계약 후 첫 활동이라 기대를 가지고 왔다"고 했다. 윤호는 "재계약이라는 주제가 무겁게 다가오지 않았다. 팬들이 많이 기다려 주신 만큼, 많은 무대와 많은 모습을 보여줘겠다는 생각 뿐이다. 매 순간이 '골든 아워'라고 생각한다"고 밝혔다.

우영은 "제얼 먼저 팀을 유지하는 마음이었다. 전 세계에서 많이 사랑해주신 마음에 보답해야 하니, 팀을 유지하는 데 가장 큰 이유였다"라며 고개를 끄덕였다.


에이티즈 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'(GOLDEN HOUR : Part.4) 발매 기념 기자간담회가 5일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 에이티즈 여상이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.05/

에이티즈 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'(GOLDEN HOUR : Part.4) 발매 기념 기자간담회가 5일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 에이티즈 민기가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.05/

에이티즈 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'(GOLDEN HOUR : Part.4) 발매 기념 기자간담회가 5일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 에이티즈 성화가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.05/
타이틀곡 '아드레날린'은 터질 듯 울리는 엔진 소리처럼, 에이티즈의 폭발적인 에너지가 여전히 뜨겁게 끓고 있음을 증명하는 곡이다. 강렬한 EDM 사운드가 더해져 '퍼포먼스 최강자' 에이티즈가 보여줄 무대를 기대하게 한다.


홍종은 "전곡을 들으시면 왜 '골든 아워' 네 번째 시리즈로 돌아왔는지 알게 될 것"이라고 산은 "계속해서 에이티즈는 나아간다는 메시지를 담고 있다"고 짚었다.

종호는 "멤버 여덟 명이 만장일치로 선택된 곡이라 더 의미가 있다. 엔진소리처럼 달리는 느낌이 난다. 말의 해인만큼, 달리자는 곡으로 만들었다. 많은 리스너분이 플레이리스트에 넣어주실 것 같아서 기대된다"고 말했다.

안무도 짚었다. 산은 "곡이 '아드레날린'인 만큼, 직관적으로 혈류가 흐르는 걸 봐라는 느낌에 집중했다"며 "스물 네 명이서 무대를 꾸미게 됐다. 그 파트가 인상 깊게 남아서, 지켜봐 주시길 바란다"고 했고, 우영은 "홍중의 형의 시작하는 파트와 군무도 멋있다"고 꼽았다.

비주얼 변화도 언급했다. 산은 "이번 활동에 멤버들이 많이 이뻐졌다. 얼굴도 잘 봐주셨으면 한다"며 웃었고, 종호는 "체중 8~9kg 빠졌다"며 했다. 민기 또한 "저도 예쁘게 보이려고 렌즈도 끼고 왔다"고 거들었다.


에이티즈 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'(GOLDEN HOUR : Part.4) 발매 기념 기자간담회가 5일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 에이티즈 산이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.05/

에이티즈 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'(GOLDEN HOUR : Part.4) 발매 기념 기자간담회가 5일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더에서 열렸다. 에이티즈 종호가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.05/
그런가 하면, 1998년생인 멤버 성화와 홍중이 입대 연한이 다가오는 만큼, 재계약과 함께 이번 앨범을 준비하는 마음가짐도 달랐을 것으로 보인다. 성화는 "처음 데뷔 때와 마음과 크게 달라지지 않았다. 지금까지 그 마음이 남았기 때문에, 팬들에게 부끄럽지 않다"라고 말했다.

또 "대한민국 국민으로 국방의 일은 당연한 일이라 생각하기 때문에, 각자 상황에 맞춰 입대할 것 같다. 재계약을 오래 했기 때문에, 이후에도 계속해 팀 활동을 잘 하려고 한다"고 답했다

끝으로 곡명이 '아드레날린'인 만큼, 어떤 성과를 얻었을 때 '아드레날린'이 솟을 것 같냐는 질문도 나왔다. 종호는 "인정을 받는다면 아드레날린이 솟을 것 같다"고 힘주어 말했다.

에이티즈의 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'는 오는 6일 오후 2시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

