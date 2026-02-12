[공식] 윤종훈, 시니컬한 완벽남으로 변신…'기쁜 우리 좋은 날' 캐스팅

기사입력 2026-02-12 15:42


[공식] 윤종훈, 시니컬한 완벽남으로 변신…'기쁜 우리 좋은 날' 캐스팅
사진 제공=YK미디어플러스

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 윤종훈이 '기쁜 우리 좋은 날' 주인공으로 안방극장에 컴백한다.

KBS1 새 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'(극본 남선혜, 연출 이재상)은 세상 제일 완벽남과 허당녀의 일촉즉발 생사 쟁탈전으로 저마다 '내 인생의 주인공'이 되고픈 다양한 세대의 이야기로 가득한 따뜻한 가족 드라마다.

극 중 윤종훈이 맡은 건축사 고결은 냉철한 판단력과 빈틈없는 일 처리 능력으로 업계에서 인정받지만, 누구에게도 쉽게 마음을 내주지 않는 시니컬한 인물이다. 이에 윤종훈은 캐릭터의 차가운 모습부터 그 이면에 자리한 온기까지 다채롭고 섬세하게 풀어내며 극의 중심축으로 활약을 예고했다.

드라마 '펜트하우스' 시즌 1, 2, 3, '별똥별', '7인의 탈출', '7인의 부활' 등 다양한 장르를 통해 선과 악의 경계를 자유자재로 오가는 입체적인 표현력과 밀도 높은 감정 연기로 '믿고 보는 배우'로 자리매김한 윤종훈. 이외에도 예능 '마스크 셰프' 우승은 물론 '제1회 2025 한·중·일 서예국제교류전' 홍보대사, '2025 코리아 김치 페스티벌' 사회까지 다방면으로 활약하며 멀티테이너로서의 스펙트럼을 넓혔다. 윤종훈이 이번 차기작 '기쁜 우리 좋은 날'에서 선보일 새로운 매력에 시청자들의 관심이 집중되고 있다.

한편, 윤종훈이 출연하는
KBS1 새 일일드라마 '기쁜 우리 좋은 날'은 오는 3월 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

개코, 14년만 이혼 후 근황…아이들 학예회 준비 "내 아이만 찍게 돼"

2.

'母 절연' 심형탁 위해..♥사야 日 가족, 子 하루 돌잔치 총출동 "우리가족 정말 많다"(슈돌)

3.

[속보] 민희진, 하이브에 255억 받는다…풋옵션 소송 승소

4.

황희찬, '8억 페라리 영동대교 방치' 10억 피소...선수 측 "계약 파기 앙심 음해"

5.

장윤정, 절연母 대신 얻은 새 가족..."팔순 맞은 시父, 내가 최고라고"('장공장장윤정')

연예 많이본뉴스
1.

개코, 14년만 이혼 후 근황…아이들 학예회 준비 "내 아이만 찍게 돼"

2.

'母 절연' 심형탁 위해..♥사야 日 가족, 子 하루 돌잔치 총출동 "우리가족 정말 많다"(슈돌)

3.

[속보] 민희진, 하이브에 255억 받는다…풋옵션 소송 승소

4.

황희찬, '8억 페라리 영동대교 방치' 10억 피소...선수 측 "계약 파기 앙심 음해"

5.

장윤정, 절연母 대신 얻은 새 가족..."팔순 맞은 시父, 내가 최고라고"('장공장장윤정')

스포츠 많이본뉴스
1.

'영동대교에 페라리 방치?' 황희찬, 때아닌 '의전 갑질' 논란…선수측 "명백한 허위사실, 법적 대응한다"

2.

"걘 형편없고, 입만 털어!" 이강인 득점 경기서 뎀벨레 '트래시 토크'…충격받은 마르세유→데 제르비와 결별

3.

'(호)날두야, 팬들에겐 이렇게 하는거야' 부상 결장→친선경기 취소 연기에 사과 영상 올린 메시, 보이콧→3경기 연속 결장 '침묵' 호날두에게 '예의'를 가르쳤다

4.

이승엽 감독과 200안타 치겠다고 약속했던 '제2의 이정후', 왜 실패했을까 "투수가 아닌 나와 싸우고 있더라" [시드니 현장]

5.

자타공인 '최약체' 부임 → 2년만의 첫 4연승 감격…미라클? "집보다 숙소가 더 편해" 사령탑의 진심 통했다 [장충포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.