"조인성 눈빛이 곧 장르"…'휴민트', 개봉 첫날부터 관객 호평 쏟아졌다

기사입력 2026-02-12 15:53


사진 제공=NEW

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화
'휴민트'가 개봉 첫날 박스오피스 1위를 기록하며 가열찬 호평을 한 몸에 받고 있는 가운데, 관객 리뷰 포스터를 공개했다.

'휴민트'가 개봉 첫날 박스오피스 1위에 오르며 설 연휴 흥행의 신호탄을 쏘아 올렸다. 개봉 전부터 이어온 압도적 예매율 1위 기세를 개봉 당일까지 이어가며 흥행 돌풍을 예고한 가운데, 관객들의 생생한 반응을 담은 리뷰 포스터를 공개했다.

공개된 리뷰 포스터에는 "'휴민트' 시작부터 끝까지 몰입감 제대로!", "조인성의 눈빛이 곧 장르", "최고의 효도템! 부모님과 한 번 더 보고 싶다", "기대했던 액션, 잔향 진한 감성", "찾았다! 2026년 내 첫 번째 도파민!" 등 실관람객들의 호평이 이목을 끈다. 특히 총을 겨누며 팽팽하게 맞선 인물들의 모습은 긴장감 넘치는 액션과 관객들의 폭발적인 반응을 동시에 담아내 눈길을 사로잡는다.

실관람객들은 강렬한 총기 액션과 밀도 높은 서사, 그리고 인물 간의 감정 충돌이 만들어내는 몰입감에 높은 만족도를 드러내고 있다. 액션과 멜로, 장르적 긴장감이 유기적으로 결합된 '휴민트'는 설 연휴 극장가에서 반드시 확인해야 할 작품으로 자리매김하며 흥행 열기를 이어가고 있다.

한편 '휴민트'(감독 류승완)는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기로, 배우 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등이 출연했다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

