최다니엘, 日 연예인 ♥여친은 어디에 두고...최강희와 '꿀뚝뚝' 눈빛교환

[스포츠조선 김준석 기자] MBC '전지적 참견 시점'의 최다니엘X최강희가 꿀 떨어지는 달콤한 케미를 선보인다.
이어지는 예측 불가 '꿀 짜기' 행동들에 보는 이들의 고개가 갸웃해지지만, 두 사람은 서로를 완벽히 이해하며 찰떡 호흡을 자랑한다.
능숙한 칼질로 눈길을 사로잡은 최다니엘은 누구나 쉽게 만들 수 있는 초간단 '최단거리표' 요리를 선보인다.
특히 최강희를 향한 마음을 담은 '하트 짜장밥'과 정성 가득한 '갈비탕', 그리고 '수제 푸딩'까지 거침없이 만들어내며 현장을 깜짝 놀라게 한다.
최다니엘이 정성껏 차려낸 음식을 맛본 최강희는 뛰어난 맛에 연신 감탄을 금치 못했다는 후문. 두 사람의 알콩달콩한 저녁 식사 모습이 보는 이들의 설렘과 궁금증을 자아낸다.
최다니엘과 최강희의 달콤한 저녁 식사 현장은 오늘(14일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.
한편 최다니엘과 다카다 카호는 MBN '혼전연애'에 출연해 공개 열애를 즐기는 모습을 공개해 많은 사랑을 받은 바 있다.
