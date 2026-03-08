'짠돌이' 김종국, 또 폭로 터졌다...하하 "형수님 몽클레어 입고 있다" (런닝맨
[스포츠조선 김수현기자] 가수 김종국이 집 난방을 두고 '짠돌이' 의혹에 휩싸이자 절친 하하가 '형수님 몽클레어설'을 폭로해 웃음을 안겼다.
8일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 직장인으로 변신한 멤버들이 회사 생활을 주제로 한 치열한 밸런스 게임에 도전했다.
이날 멤버들은 지석진 몰이를 했고, 지석진은 "와이프가 보면 또 나 째려본다"면서 "수정아~"라며 급 영상편지로 달달한 인사를 건넸다.
아내와 본방을 같이 본다는 지석진에 양세찬은 "그럼 형 집에서 '런닝맨' 볼 때 속옷만 입고 보시는 거냐"라고 물었다.
지석진은 "그게 이상하냐"라며 울컥했고 김종국은 "난방비를 좀 아껴야 한다. 속옷만 입고 있기에는 집이 너무 춥다"라고 지적했다.
이를 들은 유재석은 김종국에게 "야 난방 좀 해라. 너는!"이라고 화를 냈다. 지석진은 "예전에 뭐 얘기할 게 있어서 김종국 집에 갔는데 발이 시렵더라"라며 합세했다.
김종국은 "그건 혼자 살 때고!"라며 해명했고, "너 지금도 그렇냐"는 질문에는 "지금은 난방 튼다. 25도, 26도로 맞춰놓는다"라 대답했다.
김종국 절친인 하하는 "거짓말 하지마! 형수님 몽클레어 입고 있대!"라고 새신랑 김종국을 폭로해 웃음을 자아냈다.
