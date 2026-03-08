[현장인터뷰]"화가 많이 났다" 차두리 감독, '시즌 첫 승'에도 '불만족'…"이런 경기력 다신 나오면 안돼"

|
[화성=스포츠조선 윤진만 기자]김해FC를 꺾고 시즌 첫 승을 신고한 화성FC의 차두리 감독이
이어 "후반 10분, 15분까지 비슷한 장면이 연출됐다. 교체를 통해 변화를 주고 싶었고, 교체 선수들이 에너지를 불어넣었다. 그래서 직선적이고, 더 과감한 경기를 하게 됐다. 득점이 나오면서 팀이 안정을 찾고 그 이후엔 큰 위기없이 게임 컨트롤하면서 카운터, 찬스를 만들어내는 장면도 나왔다. 작년보다 확실히 발전했다는 느낌을 받을 수 있다. 이제 첫 승을 했다. 더 좋은 경기력으로 더 많은 승점을 따서 화성시민, 팬들에게 즐거움을 선사하고 싶다"라고 덧붙였다.
화성은 1-0으로 앞서가던 전반 26분 베테랑 미드필더 이종성이 부상으로 교체됐다. 차 감독은 "이종성은 갈비뼈가 아파서 나왔다. 병원으로 갔다. 엑스레이 상에는 뼈에 이상이 없다. 뼈 타박이 통증이 심하고 오래갈 수 있다. 정확한 건 내일 병원에 가서 진단을 받아봐야 알 것 같다"라고 우려했다.
공교롭게 이종성이 교체된 이후 전반 막바지 화성의 경기력은 흔들렸다. 차 감독은 "전반 끝나고 화가 많이 났다. 선수단이 열정, 의지없이 겁을 먹은 듯한 모습을 보였다. 자신감, 에너지가 없는 모습이 저를 화나게 했다"며 "창단 2년차이고 김해, 용인과 전혀 다를 바 없는 구단이다. 선수들이 전반 막판 20분 동안 보여준 경기력은 있어선 안 된다. 우리에겐 매 경기 프로에서 뛰는 걸 감사하게 생각하고, 그걸 운동장에서 보여줘야 한다. 후반에 나가서 작년 생각을 하면서 열정적으로 뛰어달라고 이야기했다"라고 했다.
전반 막바지 흔들린 이유에 대해선 "급격하게 에너지가 빠졌고, 자신감이 떨어졌다. 다시 한번 영상을 보고 선수단과 이야기를 해봐야 할 것 같다. 과연 노장 이종성이 빠져서 흔들린 건지, 선제골을 넣어 안주한 건지, 상대 저항이 강하지 않아서 그런지, 잘 모르겠다. 원인을 찾아서 다시는 그런 경기력이 나오지 않았으면 한다"라고 했다.
울산에서 임대한 김범환은 후반 33분 페트로프와 교체돼 프로 데뷔전을 치렀다. 같은 팀 소속인 친형 김대환과 형제가 나란히 경기장을 누볐다. 차 감독은 질문한 기자를 향해 "기자님이 너무 기다려서 투입했다. 두 경기 연속 김범환에 대해 질문을 하지 않았나"라고 조크한 뒤, "농담이고, 2-0으로 앞선 타이밍이었고, 페트로프도 많이 뛴 상태였다. 뒷쪽 공간이 많이 열려 범환이의 속도를 살리면 좋겠다고 생각했다. 데뷔전이었지만, 연계 플레이나 뒷공간 움직임이 좋았다. 앞으로가 더 기대된다"라고 말했다.
한편, 올해 프로에 도전장을 내민 김해는 개막전 충북청주전(1대4 패)에 이어 2연패 늪에 빠졌다. 손현준 감독은 "초반 실점이 아쉽다. 실점 후 템포를 찾아갔어야 하는데, 불안한 심리를 보였다"라며 "프로팀의 부딪히는 힘, 템포, 이런 것에 아직 적응하지 못한 것 같다. 그런 템포를 경험한 친구가 많이 없다보니 시너지가 떨어지는 것 같다"라고 말했다.
