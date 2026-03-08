김종국 "유재석 없으면 '런닝맨' 안했다" 단칼...지석진 대신 '유라인' 선택

기사입력 2026-03-08 19:09


김종국 "유재석 없으면 '런닝맨' 안했다" 단칼...지석진 대신 '유라인…

[스포츠조선 김수현기자] 가수 김종국이 '런닝맨'을 시작한 중요한 계기로 유재석을 꼽았다.

8일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 직장인으로 변신한 멤버들이 회사 생활을 주제로 한 치열한 밸런스 게임에 도전했다.

이날 '런닝맨' 미션은 '런앤펀 컴퍼니 : 룰렛을 돌려라'로 꾸며졌다. 이에 멤버들은 점심 식사를 걸고 직장인이라면 누구나 고민해 봤을 법한 밸런스 게임에 나섰다.

특히 '유재석 라인 vs 지석진 라인' 중 하나를 선택해야 하는 난감한 질문이 등장하자 현장은 순식간에 열띤 토론장으로 변했다.


김종국 "유재석 없으면 '런닝맨' 안했다" 단칼...지석진 대신 '유라인…
지석진은 "가늘고 길게 가는 게 내 모토다. B는 먹고는 산다"라 어필했지만 김종국은 1초의 망설임 없이 '유재석 라인'을 선택해 지석진을 당황케 했다.

이후 지석진은 서운함을 내비치며 "넌 내가 여기 없는 것처럼 말한다"라 툴툴댔다.

이어 지석진은 "'런닝맨'에 유재석이 없었다면 처음에 출연했겠나"라고 묻자, 김종국은 단호하게 "안 했죠"라고 즉답해 웃음을 자아냈다.

유재석은 "중요한 건 지석진이 순대국 먹겠다고 A를 고를 수도 있다"라 했고 하하 역시 "자존심이냐 음식이냐"라고 고민에 빠졌다.


다른 멤버들은 지석진의 선택과 같아야 음식을 얻을 수 있는 룰. 결과는 대부분 B로 쏠린 가운데 지석진은 A로 배신하며 "순댓국은 먹어야죠~"라며 너스레를 떨었다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유호정 "술 때문에 이재룡과 3주 별거도"…세 번째 음주운전에 과거 재조명

2.

'임라라♥' 손민수, 육아 중 쓰러졌다...8kg子 들다 허리 삐끗 "뚝 소리나" ('엔조이커플')

3.

'연매출 30억' 양준혁, 오션뷰 포항 집 공개 "전세...양식장과 10분 거리" ('사당귀')

4.

박신혜vs이덕화, 법정 대격돌 예고…긴장감 가득한 분위기('언더커버 미쓰홍')

5.

김준호♥김지민, 쌍둥이 부모 스포인가...절친 홍인규 "쌍둥이 아빠 보여줘" ('독박투어4')

연예 많이본뉴스
1.

유호정 "술 때문에 이재룡과 3주 별거도"…세 번째 음주운전에 과거 재조명

2.

'임라라♥' 손민수, 육아 중 쓰러졌다...8kg子 들다 허리 삐끗 "뚝 소리나" ('엔조이커플')

3.

'연매출 30억' 양준혁, 오션뷰 포항 집 공개 "전세...양식장과 10분 거리" ('사당귀')

4.

박신혜vs이덕화, 법정 대격돌 예고…긴장감 가득한 분위기('언더커버 미쓰홍')

5.

김준호♥김지민, 쌍둥이 부모 스포인가...절친 홍인규 "쌍둥이 아빠 보여줘" ('독박투어4')

스포츠 많이본뉴스
1.

이제 한국 야구는 대만 아래인 게 현실인가...WBC 4연속 1R 탈락 대위기, 벼랑 끝에 몰렸다

2.

'또 1R 탈락 대위기' 한국, 대만에 10회 4대5 패…조 4위 추락, 김도영 혼자 다 할 수 없다[도쿄 리뷰]

3.

미국행 전세기 탑승 시나리오...호주전 5대0, 6대1, 7대2 승리 때만 가능하다

4.

'미스터리' 운명을 가른 10회초 승부치기 스퀴즈, 그는 왜 3루를 선택했나 [승부처]

5.

"어제 결정 났어요" 호주전 깜짝 선발 낙점, 대만에 질 줄은 몰랐지…3실점은 곧 탈락이다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.