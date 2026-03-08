김종국 "유재석 없으면 '런닝맨' 안했다" 단칼...지석진 대신 '유라인' 선택
[스포츠조선 김수현기자] 가수 김종국이 '런닝맨'을 시작한 중요한 계기로 유재석을 꼽았다.
8일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 직장인으로 변신한 멤버들이 회사 생활을 주제로 한 치열한 밸런스 게임에 도전했다.
이날 '런닝맨' 미션은 '런앤펀 컴퍼니 : 룰렛을 돌려라'로 꾸며졌다. 이에 멤버들은 점심 식사를 걸고 직장인이라면 누구나 고민해 봤을 법한 밸런스 게임에 나섰다.
특히 '유재석 라인 vs 지석진 라인' 중 하나를 선택해야 하는 난감한 질문이 등장하자 현장은 순식간에 열띤 토론장으로 변했다.
지석진은 "가늘고 길게 가는 게 내 모토다. B는 먹고는 산다"라 어필했지만 김종국은 1초의 망설임 없이 '유재석 라인'을 선택해 지석진을 당황케 했다.
이후 지석진은 서운함을 내비치며 "넌 내가 여기 없는 것처럼 말한다"라 툴툴댔다.
이어 지석진은 "'런닝맨'에 유재석이 없었다면 처음에 출연했겠나"라고 묻자, 김종국은 단호하게 "안 했죠"라고 즉답해 웃음을 자아냈다.
유재석은 "중요한 건 지석진이 순대국 먹겠다고 A를 고를 수도 있다"라 했고 하하 역시 "자존심이냐 음식이냐"라고 고민에 빠졌다.
다른 멤버들은 지석진의 선택과 같아야 음식을 얻을 수 있는 룰. 결과는 대부분 B로 쏠린 가운데 지석진은 A로 배신하며 "순댓국은 먹어야죠~"라며 너스레를 떨었다.
