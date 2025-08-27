[카라바오컵현장리뷰]'주장 황희찬 81분' 울버햄턴, 웨스트햄에 3대2 …

|
[몰리뉴(영국 울버햄턴)=이건 스포츠조선닷컴 기자]황희찬(울버햄턴)이 주장 완장을 차고 선발로 나섰다. 81분을 소화했다. 페널티킥을 실축하며 아쉬움을 남겼다. 그래도 울버햄턴은 승리를 거뒀다.
울버햄턴은 26일 오후(현지시각) 영국 울버햄턴 몰리뉴에서 열린 웨스트햄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 풋볼리그컵(카라바오컵) 2라운드 경기에서 3대2로 승리했다.
웨스트햄은 3-5-2 전형이었다. 파케타와 보웬이 투톱으로 섰다. 2선에는 디우프, 수첵, 로드리게스, 워드-프라우스, 워커-피터스가 배치됐다. 아겔르와 마브로파노스, 토디보가 스리백을 구성했다. 아레올라가 골문에 배치됐다.
전반 25분 웨스트햄이 찬스를 만들었다. 파케타가 2선에서 볼을 찍어차주었다. 이를 보웬이 잡은 후 뒤로 내줬다. 수첵이 수비수를 제치고 슈팅했다. 존스톤 골키퍼가 선방했다. 웨스트햄의 공세는 이어졌다. 전반 26분 역습 상황에서 보웬이 치고 들어가 슈팅까지 때렸다. 수비진이 막았다.
울버햄턴은 전반 28분 아리아스가 페널티 지역 오른쪽에서 감아차기 슈팅을 시도했다. 골키퍼 정면이었다.
전반 37분 울버햄턴은 오른쪽에서 속도를 높였다. 측면 공간에 로드리고 고메스가 뛰어들었다. 패스가 들어갔다. 크로스까지 올라갔다. 황희찬에게 가기 전 수비수가 걷어냈다.
전반 40분 울버햄턴이 득점 찬스를 얻어냈다. 벨레가르드가 측면을 파고들다 파울을 당했다. 주심은 반칙, 페널티킥을 선언했다. 키커는 황희찬. 그의 킥은 골대를 때리고 말았다. 그러나 튀어나온 볼을 로드리고 고메스가 그대로 슈팅, 골망을 흔들었다. 울버햄턴이 앞서나갔다.
웨스트햄은 전반 44분 파케타가 헤더로 응수했다. 골문을 빗나갔다. 전반 종료 휘슬이 울렸다.
울버햄턴은 후반 5분 아리아스가 뒷공간을 파고들어간 후 슈팅을 시도했다. 수비수가 걷어냈다. 이어진 코너킥 상황에서 벨레가르드가 슈팅했다. 골문을 비켜갔다. 후반 8분 아리아스가 다시 한 번 슈팅을 시도했다. 수비수 맞고 나갔다.
웨스트햄은 후반 25분 선수 교체를 단행했다. 킬먼이 들어갔다. 수비진을 강화하며 굳히기에 들어갔다.
후반 26분 황희찬이 질주했다. 볼을 잡은 후 그대로 저돌적으로 치고 들어갔다. 웨스트햄은 반칙으로 황희찬의 질주를 막아낼 수 밖에 없었다. 프리킥을 얻은 황희찬은 후반 27분 직접 슈팅을 때렸지만 골문을 비켜갔다. 이어 울버햄턴은 주앙 고메스와 스트란드 라르센, 도허티, 차추아를 넣었다.
기세를 올렸다. 후반 39분 역전골이 나왔다. 아리아스의 슈팅이 골키퍼 맞고 튕겼다. 이를 차추아가 크로스했다. 스트란드 라르센이 헤더로 골을 만들었다. 역전을 일궈냈다.
울버햄턴은 남은 시간 지키기에 돌입했다. 수비를 탄탄하게 한 후 역습으로 나섰다. 스트란드 라르센이 몇차례 슈팅을 시도했다. 아쉽게 골로 연결되지 않았다.
6분의 추가시간이 끝났다. 주심은 경기 종료 휘슬을 불었다. 울버햄턴이 승리, 3라운드로 진출했다.