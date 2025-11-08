[EPL현장리뷰]토트넘과 맨유, 추가시간에 골 주고받으며 2대2 무승부

|
[토트넘홋스퍼스타디움(영국 런던)=이건 스포츠조선닷컴 기자]토트넘이 맨유와 비겼다.
맨유는 3-4-3 전형이었다. 최전방 음뵈모를 축으로 쿠냐와 디알로가 측면에 배치됐다. 허리에는 도르구, 브루노, 카세미루, 마즈라위가 섰다. 쇼와 매과이어, 더 리흐트가 스리백을 구축했다. 라멘스가 골문을 지켰다.
경기 시작하자마자 맨유는 실수를 범했다. 전반 1분 수비수의 백패스를 골키퍼 라멘스가 제대로 받지못했다. 코너킥을 허용했다. 토트넘은 이 코너킥을 날카롭게 처리했지만 골로 연결되지 않았다.
그러자 토트넘은 전반 16분 존슨이 크로스를 올렸다. 히샬리송이 헤더를 시도했지만 제대로 머리에 맞히지 못했다. 이어진공격에서 파페 사르가 날카로운 슈팅을 시도했다. 골문을 벗어났다.
토트넘은 계속 맨유를 몰아쳤다. 그러나 맨유의 수비진을 무너뜨리지 못했다. 전반은 의미없이 지나갔다. 결국 전반은 맨유의 리드로 끝났다.
후반 8분 찬스를 만들었다. 오도베르가 날카로운 크로스를 올렸다. 로메로가 뒷공간을 침투한 후 그대로 슈팅했다. 라멘스 골키퍼가 막았다. 이어진 프리킥에서 팔리냐의 하프 발리 슈팅이 나왔다. 또 다시 라메스 골키퍼에게 막혔다.
맨유는 선수 교체를 단행했다. 후반 13분 마즈라위를 빼고 세스코를 투입했다. 역습을 강화하고자 했다.
토트넘이 골망을 흔들었다. 후반 17분이었다. 허리에서 볼을 뽑아냈다. 히샬리송이 잡고 그대로 스루패스했다. 존슨이 이를 슈팅, 골을 만들었다. 그러나 부심의 기가 올라가있었다. 오프사이드. 골은 인정되지 않았다.
답답한 토트넘은 후반 32분 벤탕쿠르와 텔을 투입했다. 교체는 적중했다. 후반 37분 텔이 동점골을 넣었다. 오도베르가 허리에서부터 드리블로 치고 들어갔다. 수비진을 흔든 후 우도기에게 패스했다. 우도기가 중앙으로 볼을 투입했다. 텔이 볼을 잡은 후 돌아서며 터닝슛. 골을 만들어냈다. 1-1 동점이 됐다.
남은 시간 토트넘은 로메로를 빼고 단소를 넣었다. 수비를 탄탄히 한 후 계속 공세를 펼쳤다.
후반 추가시간 결승골이 터져나왔다. 아크 서클 앞에서 오도베르가 감아차기 슈팅을 시도했다. 이 볼은 히샬리송의 머리를 맞고 살짝 굴절되며 골문 안으로 빨려들어갔다. 토트넘 홋스퍼 스타디움은 열광했다.
그러나 이도 잠시였다. 맨유가 동점골을 만들었다. 코너킥 상황에서 더 리흐트가 그대로 뛰어 헤더골을 기록했다.
경기 종료 휘슬이 울렸다. 양 팀은 승점 1점씩 나눠가졌다.