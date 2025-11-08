[EPL현장리뷰]토트넘과 맨유, 추가시간에 골 주고받으며 2대2 무승부

기사입력 2025-11-08 23:26


[EPL현장리뷰]토트넘과 맨유, 추가시간에 골 주고받으며 2대2 무승부
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[토트넘홋스퍼스타디움(영국 런던)=이건 스포츠조선닷컴 기자]토트넘이 맨유와 비겼다.

토트넘은 8일 오후 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 맨유와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 11라운드 경기에서 2대2로 비겼다.

토트넘은 4-2-3-1 전형이었다. 비카리오가 골문을 지켰다. 로메로와 판 더 펜을 축으로 좌우에 스펜스와 포로가 자리했다. 허리에는 주앙 팔리냐와 사르가 배치됐다. 공격 2선에는 존슨, 사비 시몬스, 히샬리송이 섰다. 원톱은 콜로 무아니였다.

맨유는 3-4-3 전형이었다. 최전방 음뵈모를 축으로 쿠냐와 디알로가 측면에 배치됐다. 허리에는 도르구, 브루노, 카세미루, 마즈라위가 섰다. 쇼와 매과이어, 더 리흐트가 스리백을 구축했다. 라멘스가 골문을 지켰다.

경기 시작하자마자 맨유는 실수를 범했다. 전반 1분 수비수의 백패스를 골키퍼 라멘스가 제대로 받지못했다. 코너킥을 허용했다. 토트넘은 이 코너킥을 날카롭게 처리했지만 골로 연결되지 않았다.


[EPL현장리뷰]토트넘과 맨유, 추가시간에 골 주고받으며 2대2 무승부
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[EPL현장리뷰]토트넘과 맨유, 추가시간에 골 주고받으며 2대2 무승부
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
맨유도 강하게 밀고 나갔다. 전반 7분 공격을 강하게 펼쳤다. 브루노가 패스를 찔렀다. 음뵈모가 페널티 지역 안에서 잡았다. 크로스했지만 수비수가 걷어냈다.

그러자 토트넘은 전반 16분 존슨이 크로스를 올렸다. 히샬리송이 헤더를 시도했지만 제대로 머리에 맞히지 못했다. 이어진공격에서 파페 사르가 날카로운 슈팅을 시도했다. 골문을 벗어났다.


[EPL현장리뷰]토트넘과 맨유, 추가시간에 골 주고받으며 2대2 무승부
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
첫 골은 맨유가 기록했다. 전반 32분이었다. 문전 앞에서 맨유가 패스를 돌렸다. 오른쪽에서 디알로가 크로스를 올렸다. 음뵈모가 이를 헤더로 연결했다. 골망을 흔들었다. 맨유가 앞서나갔다.


토트넘은 계속 맨유를 몰아쳤다. 그러나 맨유의 수비진을 무너뜨리지 못했다. 전반은 의미없이 지나갔다. 결국 전반은 맨유의 리드로 끝났다.


[EPL현장리뷰]토트넘과 맨유, 추가시간에 골 주고받으며 2대2 무승부
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[EPL현장리뷰]토트넘과 맨유, 추가시간에 골 주고받으며 2대2 무승부
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
후반을 앞두고 토트넘은 콜로 무아니를 빼고 오도베르를 투입했다. 히샬리송을 최전방으로 올렸다. 후반 2분 오른쪽에서 얼리 크로스가 올라왔다. 히샬리송이 발리슈팅을 시도했지만 그 직전 매과이어가 막아냈다.

후반 8분 찬스를 만들었다. 오도베르가 날카로운 크로스를 올렸다. 로메로가 뒷공간을 침투한 후 그대로 슈팅했다. 라멘스 골키퍼가 막았다. 이어진 프리킥에서 팔리냐의 하프 발리 슈팅이 나왔다. 또 다시 라메스 골키퍼에게 막혔다.

맨유는 선수 교체를 단행했다. 후반 13분 마즈라위를 빼고 세스코를 투입했다. 역습을 강화하고자 했다.

토트넘이 골망을 흔들었다. 후반 17분이었다. 허리에서 볼을 뽑아냈다. 히샬리송이 잡고 그대로 스루패스했다. 존슨이 이를 슈팅, 골을 만들었다. 그러나 부심의 기가 올라가있었다. 오프사이드. 골은 인정되지 않았다.


[EPL현장리뷰]토트넘과 맨유, 추가시간에 골 주고받으며 2대2 무승부
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
후반 21분 토트넘은 포로를 빼고 우도기를 넣었다. 그러자 맨유는 후반 26분 마운트, 우가르테, 요로를 투입하며 맞섰다.

답답한 토트넘은 후반 32분 벤탕쿠르와 텔을 투입했다. 교체는 적중했다. 후반 37분 텔이 동점골을 넣었다. 오도베르가 허리에서부터 드리블로 치고 들어갔다. 수비진을 흔든 후 우도기에게 패스했다. 우도기가 중앙으로 볼을 투입했다. 텔이 볼을 잡은 후 돌아서며 터닝슛. 골을 만들어냈다. 1-1 동점이 됐다.

남은 시간 토트넘은 로메로를 빼고 단소를 넣었다. 수비를 탄탄히 한 후 계속 공세를 펼쳤다.

후반 추가시간 결승골이 터져나왔다. 아크 서클 앞에서 오도베르가 감아차기 슈팅을 시도했다. 이 볼은 히샬리송의 머리를 맞고 살짝 굴절되며 골문 안으로 빨려들어갔다. 토트넘 홋스퍼 스타디움은 열광했다.

그러나 이도 잠시였다. 맨유가 동점골을 만들었다. 코너킥 상황에서 더 리흐트가 그대로 뛰어 헤더골을 기록했다.

경기 종료 휘슬이 울렸다. 양 팀은 승점 1점씩 나눠가졌다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

살 빠진 오은영, 얼굴+체형 몰라보게 변했다..."'얼굴 크다' 스트레스 받아"

2.

정준하 욕먹었는데…진짜 ‘강남역 변우석’ 됐다 “홍보대사 위촉” ('놀뭐')

3.

"뉴진스 항소하면 100% 또 패소"..법조계 일침 "민희진 260억 소송도 불리"

4.

김정은, '홍콩 재력가 남편' 화려한 생일파티 공개..."오랜만에 생존신고"

5.

박서진, 아직 31살인데...우울증·불면증 악화 고백 "10년째 약 복용 중"

스포츠 많이본뉴스
1.

"압도적 신유빈!" '난적'사마라,24분만에 4-0 완파!WTT 챔피언스 女단식 2연속 4강행 쾌거![WTT챔피언스 프랑크푸르트]

2.

"156㎞ 기대이상. 일본전도 던지고 싶다." 체코전 2이닝 0안타 4K 무실점 곽빈. 도쿄돔 출격 열망중[고척 현장]

3.

[EPL현장]'토트넘 고전 중' 음뵈모 선제골 맨유에 0-1 전반 종료

4.

이적시장 1티어 폭로! 손흥민 후계자 X, 토트넘 절대 안 갑니다..."연봉 대폭 인상, 장기 재계약 합의 완료"

5.

'體德智 서울교육!육상X수영X체조 기초종목 체육인재 키운다' 교육감배 종목대회 6년만에 부활[오피셜]

스포츠 많이본뉴스
1.

"압도적 신유빈!" '난적'사마라,24분만에 4-0 완파!WTT 챔피언스 女단식 2연속 4강행 쾌거![WTT챔피언스 프랑크푸르트]

2.

"156㎞ 기대이상. 일본전도 던지고 싶다." 체코전 2이닝 0안타 4K 무실점 곽빈. 도쿄돔 출격 열망중[고척 현장]

3.

[EPL현장]'토트넘 고전 중' 음뵈모 선제골 맨유에 0-1 전반 종료

4.

이적시장 1티어 폭로! 손흥민 후계자 X, 토트넘 절대 안 갑니다..."연봉 대폭 인상, 장기 재계약 합의 완료"

5.

'體德智 서울교육!육상X수영X체조 기초종목 체육인재 키운다' 교육감배 종목대회 6년만에 부활[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.