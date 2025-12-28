[오피셜]'4부 득점·도움왕→1부 신화' '폭풍 영입' 신생팀 용인, 유…

용인은 28일 유동규의 영입을 발표했다. 유동규는 대신중·대신고 출신으로, 대학 진학에 실패한 이후 K3·K4리그를 무대로 선수 생활을 시작한 '현장형 성장 스토리'를 지닌 공격수다. FC 의정부에서 두각을 나타낸 뒤 세르비아 2부리그 FK 베자니아로 진출해 유럽 무대 경험을 쌓았고, 이후 고양시민축구단과 양평 FC, 대전 코레일 등을 거치며 꾸준히 실력을 입증해왔다.
2020시즌 K4리그 FC 남동 소속으로 23경기 15골을 기록하며 득점왕과 도움왕을 동시에 차지, 리그를 대표하는 공격수로 자리매김했다. 이 활약을 바탕으로 2021년 인천 유나이티드에 입단해 K리그1 무대에 데뷔했으며, 같은 해 프로 데뷔골을 기록하며 4부리그에서 1부리그까지 도약하는 이례적인 커리어를 완성했다.
이후 충남아산에서 K리그2 무대를 경험했고, 병역 복무 기간 동안에도 K4리그에서 꾸준한 득점력을 선보이며 경기 감각을 유지해왔다.
유동규는 1m81, 74kg의 탄탄한 체격을 바탕으로 한 제공권과 공중볼 경합, 강력한 슈팅 능력을 겸비한 공격수다. 중앙 스트라이커는 물론 측면 윙어 역할까지 소화할 수 있는 멀티 자원으로, 왕성한 활동량과 적극적인 압박, 역습 상황에서의 돌파력이 강점으로 꼽힌다. 팀 전술에 따라 마무리와 연계 역할을 모두 수행할 수 있는 전천후 공격 옵션이다.
유동규는 "K3·K4리그부터 프로 무대까지 쉽지 않은 시간을 거쳐온 만큼, 다시 시작하는 용인FC의 도전이 더욱 의미 있게 다가온다"며 "공격수로서의 에너지와 파워를 앞세워 팀에 실질적인 도움이 되는 선수가 되고 싶다"고 소감을 밝혔다. 이어 "중간 연차 선수로서 선배들이 잡아주는 중심을 잘 잇고, 후배들이 자연스럽게 따라올 수 있는 밑바탕이 되겠다"고 덧붙였다.
구단주 이상일 용인특례시장은 "유동규 선수는 K3·K4리그에서부터 스스로 길을 개척하며 성장해온, 용인FC의 방향성과 잘 맞는 선수"라며 "창단 첫 시즌을 준비하는 팀에 경쟁력과 에너지를 더해줄 것으로 기대한다"고 말했다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com