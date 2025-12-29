한국프로축구연맹, 신입 및 경력사원 공개 채용…인사총무팀장, 홍보, 유스지원, IP사업 등 모집

기사입력 2025-12-29 10:44


한국프로축구연맹, 신입 및 경력사원 공개 채용…인사총무팀장, 홍보, 유스…

[스포츠조선 김성원 기자]한국프로축구연맹이 신입 및 경력사원을 공개 채용한다.

직무는 인사총무팀장, 변호사, 회계, 홍보, 유스지원, IP사업 및 기타 일반 행정 등이다. 인사총무팀장 직무는 인사·총무·노무 등 팀장 경력 3년 이상을 요구하며, 일반 회계 및 결산, 급여 및 세무 업무, 인사 및 노무 행정 전반에 대한 실무 경험을 갖춰야 한다. 스포츠 관련 기관 근무 경력자는 우대한다.

변호사는 법학전문대학원을 졸업하거나 사법연수원을 수료해 국내 변호사 자격증을 소지해야 하며, 법무법인 또는 사내 변호사로 3년 이상 근무한 경력이 필요하다. 프로스포츠 관련 기관 근무 경력자는 우대한다.

회계 분야는 회계 및 세무 실무 경력 3년 이상이 요구되며, 결산 및 부가가치세 신고 등 세무 업무와 경영지원 및 총무 업무 전반에 대한 경험이 필요하다.

홍보 분야는 PR, 미디어, 커뮤니케이션 실무 경력을 3년 이상 보유해야 하며, K리그 및 한국축구전반에 대한 이해도가 높은 자를 우대한다.

유스지원 분야는 유소년 축구 육성 행정 업무 경력을 갖춘 자를 대상으로 하며, 유소년 선수 혹은 지도자 경력자는 우대한다.

IP사업 분야는 IP 활용 상품화 사업 경력을 보유해야 하며, 스포츠 MD, 콘텐츠 기획, 브랜딩, 프로젝트 운영, 다양한 채널 판매 경험이 있는 지원자를 우대한다.

이 밖에 일반 행정 분야 신입 사원은 입사 지원 서류, 적성 및 전문성, 면담 등을 통해 근무 부서 및 담당 업무가 결정된다.


모든 분야 지원자는 2026년 1월부터 근무가 가능해야 하며, 채용공고에 기재된 어학 기준을 충족해야 한다.

이번에 채용하는 신입 및 경력사원은 4년제 대학졸업자 또는 졸업 예정자로 국가공무원법 제33조에 의한 결격사유가 없는 자, 영어 및 제2외국어 능숙자, 컴퓨터/OA 가능자다. 남자는 병역필 또는 면제여야 한다.

서류 접수는 2026년 1월 4일까지 지정된 이메일을 통해 진행된다. 이후 서류 전형 합격자를 대상으로 영어 면접과 임원 면접을 거쳐 최종 합격자를 선발할 예정이다. 단, 인사총무팀장 및 회계 분야 지원자는 영어 면접이 제외된다.

이 밖에 자세한 채용 공고 내용 및 접수 방법은 한국프로축구연맹 홈페이지에서 확인할 수 있다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재벌家 이혼' 최정윤 "산전수전 다 겪어, 잃을 거 없는 지금이 좋아"

2.

양치승, '15억 피해→헬스장 폐업' 심경 "태어나 처음 쉬어 너무 이상해"

3.

조세호 "혼자 남을 아내 부탁, 빈자리는 남창희에게"…가상 유서에 오열 ('도라이버')

4.

쯔양, 충격적인 학창시절 "학교 가기 싫어, 점심시간에만 갔다"

5.

쯔양, 충격적인 학창시절 "학교 가기 싫어, 점심시간에만 갔다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"사람들 앞에서 체포→최대 5년 징역 위기" 英 역대 최고 이적료 주인공, 상상도 못한 근황 공개..."접근 금지 명령 어겼다"

2.

브라질 기자 소신 발언! "일본, 아르헨티나-브라질-스페인 꺾을 깜짝 후보"→"4강 진출 꿈 아니다"

3.

'대충격' 은퇴→'역사적' 20억원…롯데 낭만 '마지막 1인'은?

4.

[오피셜]'일본 역사상 최고의 韓 용병' 40세 정성룡 영입→다음 영입은 '환갑의 베테랑' 확정, 미우라 "후쿠시마 합류 합의 완료"

5.

[오피셜]손흥민도 입 벌리고 당황..."우리 골키퍼 얼머나 잘하는지 봐!" 멕시코 레전드 자리 빼앗은 후배들, 선방쇼 영상까지 화제

스포츠 많이본뉴스
1.

"사람들 앞에서 체포→최대 5년 징역 위기" 英 역대 최고 이적료 주인공, 상상도 못한 근황 공개..."접근 금지 명령 어겼다"

2.

브라질 기자 소신 발언! "일본, 아르헨티나-브라질-스페인 꺾을 깜짝 후보"→"4강 진출 꿈 아니다"

3.

'대충격' 은퇴→'역사적' 20억원…롯데 낭만 '마지막 1인'은?

4.

[오피셜]'일본 역사상 최고의 韓 용병' 40세 정성룡 영입→다음 영입은 '환갑의 베테랑' 확정, 미우라 "후쿠시마 합류 합의 완료"

5.

[오피셜]손흥민도 입 벌리고 당황..."우리 골키퍼 얼머나 잘하는지 봐!" 멕시코 레전드 자리 빼앗은 후배들, 선방쇼 영상까지 화제

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.