"6년 간 주사+약 복용, 이젠 휠체어 신세" 충격! 박지성 동료+맨유 레전드가 어쩌다 이 지경까지…부상 후유증에 신음

맨체스터 유나이티드의 레전드 리오 퍼디낸드가 선수 시절 얻은 허리 부상 탓에 휠체어를 쓰고 있다는 충격적 근황이 전해졌다.
10일(한국시각) 발간된 영국 건강잡기 맨즈헬스UK에서 퍼디낸드는 "오랫동안 허리가 안 좋았다. 선수 시절 부상한 뒤 6년 동안 경기에 뛰기 위해 주사를 맞고 약을 복용해야 했다"고 밝혔다. 이어 "그 영향 탓이다. 정말 이상하지만, 갑작스럽게 허리 통증이 찾아온다. 너무 심해 며칠 동안 병원에 입원하거나 휠체어를 타야 할 때도 있다"고 털어놓았다.
퍼디낸드는 맨유의 레전드다. 2002년 리즈 유나이티드에서 맨유로 이적한 뒤 2014년까지 활약하면서 수비의 핵심 역할을 했다. 알렉스 퍼거슨 감독 및에서 6차례 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 정상에 올랐고, 2007~2008시즌엔 유럽챔피언스리그 정상에도 올랐다. 잉글랜드 대표팀에서도 81경기를 뛴 그는 2016년 EPL 명예의 전당에 헌액됐고, 2022년엔 대영제국 훈장(OBE) 서훈자가 됐다.
은퇴 후에도 퍼디낸드는 TV해설자로 10년 간 활동했다. 2026 북중미월드컵 본선 조추첨식에는 사회자로 나서기도 했다. 현역 시절 경험과 좋은 입담으로 팬들의 사랑을 받았다. 하지만 그는 지난해 해설자 자리에서 물러난 뒤 가족과 함께 영국을 떠나 아랍에미리트(UAE) 두바이로 거처를 옮겼다. 허리 치료를 위한 결정이었다.
"은퇴 후 처음으로 물리치료를 받고 있다"고 밝힌 퍼디낸드는 "(몸이) 고장난 후에 고치는 것보다, 예방하는 게 중요하다. 내가 이를 알기까지 오랜 시간이 걸렸다"고 말했다.
퍼디낸드는 앞선 인터뷰에서도 부상으로 인한 고충을 털어놓은 바 있다. 그는 2024년 한 팟캐스트에 출연해 "퀸스파크레인저스(QPR)에서 뛸 때 집이 가까운 바비 자모라와 함께 자주 이동하곤 했다"며 "어느날 차 안에서 그가 아무 이유 없이 웃기 시작했다. 그러다 '너는 몸이 점점 망가지고 있어. 매일 붕대를 감고 훈련도 제대로 못하는데 왜 이 팀에 온거야'라고 말하더라"고 밝혔다. 이어 "QPR에 합류하기 전에도 부상이 있었다. 해리 레드냅 감독은 출전시간을 관리해주겠다고 했기에 나는 '괜찮아, 이겨낼 수 있어'라고 생각했다. 하지만 현실은 그렇지 않았다"고 덧붙였다.