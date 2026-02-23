충격적이다! 토트넘 사실상 해체 수순→부스코비치+반더벤+베리발…리버풀이 핵심 선수 다 빼간다

최종수정 2026-02-23 02:51

루카스 베리발. 사진=365스코어

루카 부스코비치. AFP연합뉴스

[스포츠조선 강우진 기자]리버풀이 토트넘 홋스퍼의 어린 재능들에 관심을 보이고 있다. 한 번에 세 명의 선수를 노리고 있는데 성사된다면 토트넘의 기둥이 무너지는 셈이다.

영국 팀토크는 22일(한국시각) '리버풀이 올여름 토트넘의 불확실한 상황을 틈타 한 명 이상의 선수를 영입할 수 있다'며 '특히 뛰어난 재능을 보이는 루카 부스코비치가 리버풀의 영입 후보 명단에 오른 세 번째 토트넘 선수다'고 전했다.

토트넘은 다음 시즌 유럽대항전 진출이 어려운 상황이다. 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그) 강등 가능성까지 제기된 바 있다. 그만큼 혹독한 시즌을 보내고 있다.


AP연합뉴스
이 같은 상황을 리버풀이 노리고 있다. 리버풀은 독일 분데스리가 함부르크에서 맹활약하고 있는 부스코비치의 영입을 준비 중이라고 한다. 전세계적으로 중앙 수비수들의 인기가 치솟는 상황에서 레알 마드리드와 파리생제르망(PSG) 역시 영입 경쟁에 합류할 가능성이 있다.

매체는 '레알 마드리드는 부스코비치를 한 세대를 대표할 재능으로 평가하고 있으며, PSG는 그가 프랑스 리그1에 완벽히 어울리는 선수로 보고 있다'고 전했다.

부스코비치의 이적료는 최대 7000만유로(약 1191억원)에 이를 수 있다는 전망이 나온다.


토트넘의 핵심 수비수 미키 반더벤이 리버풀의 관심을 받고 있다. 사진=SNS
리버풀은 부스코비치뿐 아니라 미키 반더벤과 루카스 베리발 역시 눈여겨 보고 있다. 리버풀은 반더벤의 빠른 발과 수비 능력을 우수하게 평가하고 있는 것으로 전해진다. 이브라히마 코나테가 계약 만료로 팀을 떠난다면 반더벤으로 그 자리를 메우겠다는 계획이다.

베리발의 경우에는 아스톤 빌라와 경쟁이 예고된다.


매체는 '토트넘은 베리발을 유망한 미드필더 중 한 명으로 평가하고 있다'며 '다른 구단들이 쉽게 접근하지 못하도록 높은 가격을 부를 계획'이라고 전했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

