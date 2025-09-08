스포츠조선

"김치 유래 프로바이오틱스 차세대 EGF, 기미·주름 개선 효과 입증"…화장품 원료 가능성 확인

기사입력 2025-09-08 09:05


[스포츠조선 장종호 기자] 상피세포성장인자(EGF)는 피부 재생, 주름 개선, 색소 침착 완화 등에 효과가 있는 것으로 알려져 국내외 화장품 산업에서 널리 활용되고 있다. 그러나 단백질성 원료의 특성상 pH, 온도, 효소 등에 쉽게 영향을 받아 안정성과 전달 효율을 확보하는 데 한계가 있어, 이를 극복할 수 있는 새로운 기술적 접근이 요구되어 왔다.

중앙대학교병원 피부과 박귀영 교수 연구팀과 ㈜셀바이오텍 공동연구팀은 김치에서 분리한 프로바이오틱스 Pediococcus pentosaceus CBT SL4를 유전공학적으로 개량해, 이 균주가 성장 과정에서 EGF 단백질을 분비하도록 하는 '차세대 EGF(postbiotic EGF)'를 개발했다.

연구팀은 이를 배양 상등액(PP-EGF-SUP)과 동결건조 분말(PP-EGF-DP) 형태로 제조해 단백질 분석 및 기능 검증을 진행했다. 이어 국내 성인 여성 20명을 대상으로 4주간 인체 적용시험을 진행한 결과, 1%와 5% PP-EGF-DP 앰플을 사용한 시험군에서 얼굴의 기미 병변이 각각 21.2%, 29.1% 줄어드는 개선 효과를 확인했다. 시험 기간 동안 피부 이상 반응은 보고되지 않았다.

㈜셀바이오텍 R&D센터 안병철 박사는 "PP-EGF는 단순히 EGF 단백질만을 제공하는 것이 아니라, 프로바이오틱스가 만들어내는 대사산물이 함께 작용해 항산화·항염·항균 등 추가적인 피부 보호 효과를 기대할 수 있다"며, "이는 기존 EGF 원료와 차별화된 강점"이라고 말했다.

교신저자인 중앙대병원 피부과 박귀영 교수는 "이번 연구는 미생물 기반 바이오기술과 단백질성 활성 인자를 결합해 안정성·안전성·다기능성을 모두 확보할 수 있음을 보여준 사례"라며, "향후 화장품 원료 개발의 새로운 패러다임을 열 것으로 기대된다"고 말했다.

이번 연구 성과는 SCIE 국제학술지 Cosmetics에 게재됐으며, 향후 기능성 화장품 연구와 산업적 응용에 중요한 기초 자료로 활용될 것으로 기대된다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com


"김치 유래 프로바이오틱스 차세대 EGF, 기미·주름 개선 효과 입증"……
박귀영 교수(왼쪽)와 안병철 박사


