제2회 '파파존스 빅에어 페스티벌', 도전과 즐거움 속 성황리에 종료

최종수정 2025-10-16 14:13

'Better Ingredients, Better Pizza, 그리고 Better Challenge'
제2회 '파파존스 빅에어 페스티벌', 도전과 즐거움 속 성황리에 종료
국내 최대 규모의 산악자전거 점프 축제 '제2회 2025 파파존스 빅에어 페스티벌'이 지난 10월 12일 경기도 남양주시 백봉산에서 성황리에종료됐다.

작년에 이어 두 번째로 열린 이번 대회는 한국파파존스㈜(회장 서창우)가 공식 주최 및 후원사로 참여했으며, 브랜드 철학인

'Better Ingredients, Better Pizza(더 좋은 재료, 더 맛있는 피자)'를 스포츠의 도전 정신과 결합해 모두가 함께 즐기는 문화 축제의 새로운 모델을 제시했다.

이번 대회에는 전국 각지에서 모인 30명의 라이더가 참가했으며, 프로선수부터 초등학생까지 다양한 연령과 수준의 참가자가 한 무대에서 기량을 뽐냈다. 국내 최대 규모의 빅에어 점프대 위에서 펼쳐진 화려한 점프와 트릭은 관람객의 환호를 받으며 현장을 뜨겁게 달궜다.

현장에서는 참가자와 관람객 전원에게 파파존스 피자 무료 제공과 경품 이벤트가 진행됐다. 라이더의 점프가 성공할 때마다 환호가 터졌고, 피자와 웃음이 함께 어우러진 현장은 스포츠와 브랜드가 하나로 이어지는 생동감 넘치는 축제가 됐다.

한국파파존스㈜ 서창우 회장은 "이번 대회는 도전을 넘어, 함께 땀 흘리고 웃으며 피자를 나누는 진정한 축제의 장이 됐다"며 "파파존스는 앞으로도 스포츠와 일상, 브랜드와 사람을 연결하며 더 많은 이들이 함께 즐길 수 있는 경험을 만들어가겠다"고 전했다.

대회에 참가한 프로 산악자전거 선수 조원민은 "이번 대회는 실력보다 도전을 존중하는 분위기였다. 프로선수와 아마추어, 그리고 어린 참가자들이 함께한 무대라는 점에서 진정한 축제였다"며 "파파존스가 이런 무대를 계속 만들어준다면 MTB 문화가 더 넓게 확산될 것"이라고 말했다.

대회 종료 후 SNS에는 "파파존스 피자와 함께한 최고의 주말이었다", "브랜드가 진짜로 문화를 만든다는 걸 느꼈다"는 참가자들의 후기가 이어지며, 이번 행사가 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 도전과 즐거움을 함께 나누는 '참여형 축제'로 자리매김했음을 보여줬다.

'제2회 파파존스 빅에어 페스티벌'은 브랜드의 가치와 라이더들의 열정이 하나로 어우러진 국내 유일의 산악자전거 빅에어 축제로 마무리됐다.

한국파파존스㈜(회장 서창우)는 앞으로도

'Better Ingredients, Better Pizza'의 철학 아래 스포츠와 문화를 연결하고 도전과 열정을 응원하는 다양한 활동을 이어갈 계획이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전신 시스루·언더붑까지…트와이스, 美 란제리쇼 등장 '역대급 파격'

2.

빽가 "1800평 나라 땅 무단 사용 억울해" 제주카페 논란 직접 입 열었다 [공식]

3.

32세 여배우 A씨, 마약-경찰 폭행 혐의로 징역 2년 "석방 당일 또 마약"[종합]

4.

류필립 "빚 갚아주며 다이어트 지원" 불화 폭로…수지 "그만해" 눈물[SC이슈]

5.

장우영, JYP 임원인데 지분 無..폭풍 후회 "돌아버리겠다"

연예 많이본뉴스
1.

전신 시스루·언더붑까지…트와이스, 美 란제리쇼 등장 '역대급 파격'

2.

빽가 "1800평 나라 땅 무단 사용 억울해" 제주카페 논란 직접 입 열었다 [공식]

3.

32세 여배우 A씨, 마약-경찰 폭행 혐의로 징역 2년 "석방 당일 또 마약"[종합]

4.

류필립 "빚 갚아주며 다이어트 지원" 불화 폭로…수지 "그만해" 눈물[SC이슈]

5.

장우영, JYP 임원인데 지분 無..폭풍 후회 "돌아버리겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"이강인 이적에 뜨겁게 달아올라" PSG 660억 제안시 협상 돌입…"아스톤 빌라 확실히 LEE 점 찍었어"

2.

머리에 'SONNY(쏘니)' 새긴 어린이에 손흥민 엄지척!…"SON 너무 다정해" 英도 관심 가진 국대 일화

3.

'입닫은' 염갈량의 힌트는 청백전 선발. 13승 치리노스, 6승 톨허스트, KS 1차전 선발은 누구[이천 포커스]

4.

'15일 쉰 폰세'는 어떤 모습일까 → 삼성은 '6이닝 2실점'만 해도 성공이다

5.

'2년만에 또 충격 재현' 3위 기적에도 탈락이라니…이제 프런트의 시간이다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.