사망률 1위 폐암, '수술 후 회복 강화 프로그램'으로 합병증 낮추고 회…

[스포츠조선 장종호 기자] #. 우상엽 폐암을 진단받은 76세 고령환자 남성 A씨. 의료진은 A씨의 수술에 앞서 CT 및 PET/CT 검사 결과와 폐 기능·영양 평가 결과를 확인한 후 '이라스(ERAS) 프로그램'을 가동했다. 수술은 기도삽관을 하지 않고 수면 상태에서 늑간신경 차단술을 이용한 단일공 절제술로 진행됐다. 수술 전후로 마약성 진통제와 배뇨관은 사용되지 않았으며, A씨는 마스크를 착용한 채 자가 호흡을 유지했다. 수술 후 A씨는 1일차부터 복도 보행과 연식 식사가 가능했다. 폐 재활 치료도 병행했다. 2일차에는 배액관을 제거했다. 통증 조절이 잘 되고 보행에 무리가 없던 A씨는 3일 차에 조기 퇴원했다. 2주 뒤 외래를 방문했을 때는 일상에 복귀할 수 있을 정도로 건강 상태가 양호했다.
국가암정보센터에 따르면, 2022년 기준 국내에서 약 3만 2000건의 폐암이 발생했다. 전체 암 중 3위였다. 여전히 폐암은 암 사망률 1위지만, 조기 검진과 최소침습수술, 표적·면역치료의 발전으로 조기암, 일부 진행성 폐암에서 좋은 결과를 기대할 수 있다.
폐암 수술 후 평균 입원기간은 5~7일이지만, ERAS 프로그램을 가동하면 보통 3~5일 전후로 줄어든다. 주목할 점은 조기 퇴원보다 합병증 없이 환자가 독립적으로 스스로 생활할 수 있을 만큼 회복이 빨라진다는 점이다. ERAS 프로그램을 가동한 여러 연구에서도 입원기간이 1~3일로 단축되고 합병증이 줄며 회복이 더 빠르다는 결과가 반복적으로 보고되고 있다.
폐암 수술은 전통적인 개흉수술, 흉강경을 이용한 최소침습수술, 로봇수술로 나뉜다. 특히 하나의 절개만으로 흉터를 줄이면서 매우 정교한 수술이 가능한 단일공 흉강경수술과 단일공 다빈치SP 로봇수술이 환자 만족도가 높다. 보통 수술 시 한쪽 폐의 환기와 전신마취가 필요한데 저산소증, 폐 손상, 순환기 불안정, 기도 합병증 및 염증 반응 증가로 인해 수술 후 폐 합병증 위험을 높일 수 있다.
그러나 김 교수팀은 전신마취 대신 '수면마취'를 선호한다. 기도삽관도 하지 않는다. 수면마취로 부작용을 최소화하고 늑간신경 차단술로 통증도 줄이면서 환자의 회복은 물론 재활까지 고려하기 때문이다. 실제로 작년에 폐암 단일공 수술 1000례를 달성한 김 교수팀은 최근 수면(Non-Intubation) 단일공 수술만 단독으로 100례를 기록했다. 국내 병원 중 유일한 기록이다.
폐 재활도 수술 못지않게 중요하다는 것이 김 교수의 설명이다. 김 교수는 "ERAS 프로그램의 폐 재활은 단순한 호흡 운동에 그치지 않고, 폐 기능·근력·지구력·영양·심리적 지지를 종합적으로 아우른다"며 "폐 재활을 잘하면 폐렴·무기폐 등 합병증이 줄고 운동 능력과 삶의 질이 올라가며 장기 생존율에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다"고 거듭 강조했다.
이어 "폐암은 조기에 발견하면 충분히 치료가 가능하고 장기 생존도 기대할 수 있는 질환"이라며 "ERAS 프로그램을 통해 의료진과 한 팀이 되어 계획된 회복 과정을 함께 따라가면 치료 결과뿐 아니라 삶의 질까지 크게 향상될 수 있을 것이다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|