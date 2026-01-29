삼성카드, 전문가 패널 추가 '2026년 소비자보호위원회' 출범식 개최
최근 금융권의 소비자보호 강화 기조에 맞춰 삼성카드가 전문가 참여를 강화한 2026년 소비자보호위원회 출범식을 개최했다.
삼성카드는 소비자에게 좋은 결과를 제공해야 할 '의무(Duty)'가 있다는 철학을 바탕으로, 2026년부터 소비자보호위원회의 영문 명칭을 'Consumer Duty Board'로 개정했다.
'2026년 소비자보호위원회'는 전문성을 강화하기 위해 소비자보호·법률·UX 분야 전문가 3명을 패널로 추가한 것이 특징이다. 다양한 연령대와 직업의 구성된 '소비자패널'은 상품설계·심사·판매단계에서 금융소비자 관점으로 점검하고 의견을 제시하는 역할을 담당하며, 새롭게 보강된 전문가 패널들은 각각의 전문분야에서 필요한 자문을 제공하는 역할을 담당한다.
CEO와 부문별 주요임원, 소비자패널과 전문가패널로 구성된 소비자보호위원회는 정기적으로 소비자보호 현황을 점검하고 강화하기 위한 활동을 진행한다. 특히 2026년에는 광고 및 안내문 점검, 다크패턴 점검 등을 통해 금융소비자 보호를 위한 고객 접점물 개선 활동에 중점을 둘 계획이다.
한편, 소비자보호위원회 출범식에 맞추어 삼성카드의 모든 구성원은 금융소비자보호 헌장 실천 서약을 진행했고, 구성원 스스로의 실천 다짐을 작성하는 등 금융소비자보호에 대한 의지를 다졌다.
삼성카드 관계자는 "최근 금융업계 전반에서의 소비자보호 강화 기조에 맞추어 전문성을 강화한 '2026년 소비자보호위원회'를 출범했다"며, "고객과 사회로부터 신뢰받는 금융사가 되도록 전 구성원이 노력해 나갈 것"이라고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.