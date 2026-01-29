비행기 조종석 창문, 탄산수로 닦는다고? 이유는…

[스포츠조선 장종호 기자] 경험 많은 일부 비행기 조종사들은 탄산수 같은 탄산음료를 이용해 조종석 앞 유리창을 닦는다는 주장이 나와 화제다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 현직 항공사 조종사 조이 슈바이처는 SNS를 통해 관련 영상을 공개했다.

그녀는 "믿기 어렵겠지만 실제로 효과가 있다"며, 다른 조종사가 스프라이트로 보이는 음료로 창문을 닦는 장면을 보여주었다. 슈바이처는 "실제로는 탄산수일 가능성이 크다"며 "탄산수에는 당분이나 끈적임이 없고, 탄산에서 생기는 약간의 산성 성분이 오염물과 벌레, 새 배설물까지 분해하는 데 도움이 된다. 또한 유리 코팅을 손상시키지 않는다"고 설명했다.

그녀는 이것이 표준 절차는 아니지만, 급하게 청소가 필요할 때 사용하는 '옛날식 조종사식 자원 활용법'이라고 덧붙였다.

전직 상업용 조종사 다니엘 버브 역시 한 매체와의 인터뷰에서 "비행기 앞 유리창은 시야 확보와 안전을 위해 반드시 깨끗하게 유지해야 한다"며 "개인적으로 탄산수를 사용해 본 적은 없지만, 효과가 있고 손상을 주지 않는다면 왜 안 쓰겠느냐"고 전했다.

과학적으로도 탄산음료가 효과적인 이유가 설명된다.

탄산 기포가 유리 표면의 오염물질을 분리해 제거하는 데 도움을 주며, 미네랄 성분은 강한 화학약품 없이도 세정력을 더한다. 탄산이 들어간 토닉워터나 탄산수는 얼룩이나 끈적임을 남기지 않는다는 장점도 있다. 다만 기름이나 유지 얼룩 같은 오염물에는 더 강력한 세정제가 필요하다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

