"10세 이후 혈당검사 필요"…소아·청소년 제2형 당뇨병 4배 이상 증가

[스포츠조선 장종호 기자] 국내 소아·청소년에게서 제2형 당뇨병이 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타났다. 대한당뇨병학회가 발표한 '2025년 소아·청소년 제2형 당뇨병 임상 진료지침'에 따르면, 국내 아동·청소년의 제2형 당뇨병 유병률은 2002년 1만명당 2.27명에서 2016년 10.08명으로 4.43배 증가했다.
◇만 10세 이후 혈당검사 권고, 생활습관 관리 치료 핵심
진단 후에는 생활습관 개선이 치료의 핵심이다. 이지은 교수는 "식습관 교정, 규칙적인 운동, 체중 조절이 약물치료만큼 중요하다"며 "아이 혼자 실천하기 어렵기 때문에 가족 전체가 함께 생활습관을 바꾸는 것이 치료 성패를 좌우한다"고 설명했다.
약물치료는 혈당 상태에 따라 결정된다. 당화혈색소(HbA1c)가 8.5% 미만이면 메트포르민을 우선 사용하고, 8.5% 이상이거나 케톤증이 동반되면 인슐린 치료를 먼저 시행한다. 일부 해외 신약은 아직 국내 소아 환자에게 허가되지 않았다.
◇"당뇨 합병증, 성인보다 빠르다" 매년 정기검사 필수
소아 제2형 당뇨병은 성인보다 합병증이 더 빠르게 나타난다. 이에 따라 콩팥, 눈, 신경, 혈압, 지질, 간 기능 등 기본적인 합병증 검사를 매년 시행해야 한다.
이지은 교수는 "고등학교 이후 성인 진료로 넘어가는 시기에는 관리가 소홀해질 수 있다"며 "전환 계획을 최소 1년 전부터 준비해 치료 공백을 줄여야 한다"고 말했다.
이지은 교수는 "만 10세가 넘은 아이가 피로감, 잦은 갈증, 야뇨·다뇨 등이 나타난다면 바로 전문의 상담을 받아야 한다"며 "조기 발견과 꾸준한 관리가 아이의 평생 건강을 지키는 가장 확실한 방법"이라고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
