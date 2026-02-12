신한라이프, 자연어 기반 가입설계 시스템 'LICO' 오픈…신계약 설계 시간 단축

기사입력 2026-02-12 15:52


신한라이프, 자연어 기반 가입설계 시스템 'LICO' 오픈…신계약 설계 …

신한라이프가 지난 9일 생성형 AI를 기반으로 고객 정보와 사용자 설계 패턴을 분석해 실시간으로 가입설계를 추천하는 'LICO(Life Copilot)' 시스템을 신규 오픈했다.

이 시스템은 고객의 니즈를 반영한 최적의 상품을 제시할 수 있도록 설계방향 판단부터 가입설계, 수정까지 전 과정을 지원한다. 복잡한 화면을 여러 번 오가며 설계하던 기존 방식과 달리 사용자가 AI 에이전트(Agent)와 대화하듯 즉시 피드백을 받을 수 있어 빠르게 설계를 진행할 수 있는 것이 특징이다.

'LICO'의 AI 에이전트는 청약에 동의한 고객의 기본 정보와 보장 내용을 분석한 후 고객별 한도, 특약 간 규칙 등을 종합적으로 고려해 다양한 설계안을 추천 스크립트와 함께 제공한다. 특히 업계 최초로 도입된 자연어 기반 채팅방식으로 설계사가 추천된 설계안을 간편하게 수정할 수 있어 고객응대 속도를 높일 뿐만 아니라, 고객의 보험가입 편의성과 선택권이 확대됐다.

또 고객상담 과정에서 설계 반영과 동시에 전산 심사를 진행할 수 있어 가입설계부터 청약까지 소요되는 시간도 획기적으로 단축했다. 이에 따라 반복적인 설계 수정과 심사에 따른 고객의 대기 시간도 크게 줄어들 것으로 기대된다.

신한라이프는 신한금융그룹의 인공지능 전환(AX)·디지털 전환(DX) 전략에 발맞춰 미래경쟁력 확보를 위한 전사적 혁신을 추진 중이며, 지난해 12월 'LICO' 시스템을 ▲보험 ▲소프트웨어 ▲AI 서비스 전반에 걸쳐 총 3개 상품 분류로 상표권을 출원한 후, 현재 AI기반 보험 가입설계 방법론을 비즈니스모델로 활용하기 위해 특허 출원도 진행 중이다.

신한라이프 관계자는 "생성형 AI를 기반으로 설계한 LICO 시스템은 영업 현장에서 고객과 설계사 모두에게 최적화된 보험설계 서비스를 제공하고자 개발된 시스템이다"며, "앞으로 설계 품질과 업무 효율성을 더 높여 고객에게 보다 빠르고 나은 보험 서비스를 제공하도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

개코, 14년만 이혼 후 근황…아이들 학예회 준비 "내 아이만 찍게 돼"

2.

'母 절연' 심형탁 위해..♥사야 日 가족, 子 하루 돌잔치 총출동 "우리가족 정말 많다"(슈돌)

3.

[속보] 민희진, 하이브에 255억 받는다…풋옵션 소송 승소

4.

황희찬, '8억 페라리 영동대교 방치' 10억 피소...선수 측 "계약 파기 앙심 음해"

5.

장윤정, 절연母 대신 얻은 새 가족..."팔순 맞은 시父, 내가 최고라고"('장공장장윤정')

연예 많이본뉴스
1.

개코, 14년만 이혼 후 근황…아이들 학예회 준비 "내 아이만 찍게 돼"

2.

'母 절연' 심형탁 위해..♥사야 日 가족, 子 하루 돌잔치 총출동 "우리가족 정말 많다"(슈돌)

3.

[속보] 민희진, 하이브에 255억 받는다…풋옵션 소송 승소

4.

황희찬, '8억 페라리 영동대교 방치' 10억 피소...선수 측 "계약 파기 앙심 음해"

5.

장윤정, 절연母 대신 얻은 새 가족..."팔순 맞은 시父, 내가 최고라고"('장공장장윤정')

스포츠 많이본뉴스
1.

'영동대교에 페라리 방치?' 황희찬, 때아닌 '의전 갑질' 논란…선수측 "명백한 허위사실, 법적 대응한다"

2.

"걘 형편없고, 입만 털어!" 이강인 득점 경기서 뎀벨레 '트래시 토크'…충격받은 마르세유→데 제르비와 결별

3.

'(호)날두야, 팬들에겐 이렇게 하는거야' 부상 결장→친선경기 취소 연기에 사과 영상 올린 메시, 보이콧→3경기 연속 결장 '침묵' 호날두에게 '예의'를 가르쳤다

4.

이승엽 감독과 200안타 치겠다고 약속했던 '제2의 이정후', 왜 실패했을까 "투수가 아닌 나와 싸우고 있더라" [시드니 현장]

5.

자타공인 '최약체' 부임 → 2년만의 첫 4연승 감격…미라클? "집보다 숙소가 더 편해" 사령탑의 진심 통했다 [장충포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.