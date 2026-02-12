커피베이, 고객 편리성 확대 '맴버십 리뉴얼 앱' 오픈

커피베이와 커피베이 익스프레스가 모바일 주문과 멤버십 경험을 대폭 강화한 '멤버십 리뉴얼 앱'을 새롭게 오픈했다고 12일 밝혔다.
맴버십 리뉴얼은
커피베이와 커피베이 익스프레스를 하나의 앱으로 통합, 주문·적립·이벤트 참여까지 모든 기능을 한 곳에서 편리하게 이용할 수 있도록 개선한 게 특징이다. 고객 편의성과 혜택 접근성을 동시에 높이며, 모바일 중심 소비 트렌드에 적극 대응했다.
우선 신규 회원 가입 혜택이 강화됐다.
커피베이와 커피베이 익스프레스 모두 신규 가입 시 즉시 사용 가능한 500원 할인 쿠폰을 제공하며, 앱 회원 전용 이벤트와 프로모션에도 참여할 수 있다. 스탬프 리워드 시스템도 한층 고도화됐다. 음료 구매 시 스탬프가 자동 적립되며,
커피베이와 커피베이 익스프레스 모두 스탬프 10개 적립 시 아메리카노 무료 쿠폰이 제공된다.
커피베이 관계자는 "멤버십 리뉴얼은 '가입 한 번, 혜택은 무제한'이라는 메시지를 중심으로 고객이 두 브랜드를 편리하게 이용할 수 있도록 설계됐다"며 "고객 충성도와 앱 이용률을 지속적으로 높여 나갈 계획"이라고 말했다.
