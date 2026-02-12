커피베이, 고객 편리성 확대 '맴버십 리뉴얼 앱' 오픈

기사입력 2026-02-12 16:05


커피베이와 커피베이 익스프레스가 모바일 주문과 멤버십 경험을 대폭 강화한 '멤버십 리뉴얼 앱'을 새롭게 오픈했다고 12일 밝혔다.

맴버십 리뉴얼은

커피베이와 커피베이 익스프레스를 하나의 앱으로 통합, 주문·적립·이벤트 참여까지 모든 기능을 한 곳에서 편리하게 이용할 수 있도록 개선한 게 특징이다. 고객 편의성과 혜택 접근성을 동시에 높이며, 모바일 중심 소비 트렌드에 적극 대응했다.

커피베이는 커피베이 익스프레스의 멤버십 리뉴얼은 고객의 앱 사용 패턴 분석을 기반으로 UX 구조를 효율적으로 재구성했다. 주문과 적립 등 핵심 기능을 중심으로 직관적인 사용자 환경을 강화했으며, 향후 지속적인 업데이트를 통해 서비스 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

우선 신규 회원 가입 혜택이 강화됐다.

커피베이와 커피베이 익스프레스 모두 신규 가입 시 즉시 사용 가능한 500원 할인 쿠폰을 제공하며, 앱 회원 전용 이벤트와 프로모션에도 참여할 수 있다. 스탬프 리워드 시스템도 한층 고도화됐다. 음료 구매 시 스탬프가 자동 적립되며,

커피베이와 커피베이 익스프레스 모두 스탬프 10개 적립 시 아메리카노 무료 쿠폰이 제공된다.

앱을 통한 빠른 주문·픽업 기능, 선불카드, 선물하기 기능 등 실사용 중심의 기능 업그레이드도 마쳤다. 고객은 매장 방문 전 앱에서 간편하게 주문하고, 대기 시간 없이 픽업할 수 있어 이용 편의성이 크게 향상됐다.

앱 전용 이벤트를 통한 고객 혜택 강화도 추진한다. 앱 회원을 대상으로 한 깜짝 이벤트와 한정 프로모션이 상시 운영되며, 시즌 신메뉴 출시 시에는 앱 푸시 알림을 통해 즉각적인 정보 제공이 가능하도록 안내 체계를 구축했다.

커피베이 관계자는 "멤버십 리뉴얼은 '가입 한 번, 혜택은 무제한'이라는 메시지를 중심으로 고객이 두 브랜드를 편리하게 이용할 수 있도록 설계됐다"며 "고객 충성도와 앱 이용률을 지속적으로 높여 나갈 계획"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

