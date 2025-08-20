스포츠조선

'스포츠토토' 사업자인 한국스포츠레저, 부산 진구 일대에서 '도박중독 예방 캠페인' 성료

기사입력 2025-08-20 10:56


'스포츠토토' 사업자인 한국스포츠레저, 부산 진구 일대에서 '도박중독 예…



서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 지난 14일에 부산광역시 부산진구 소재 판매점 3곳을 대상으로 진행한 '도박중독 예방 캠페인'을 성료했다고 20일 밝혔다.

'도박중독 예방 캠페인'은 스포츠토토 판매점을 이용하는 고객들의 과몰입을 사전에 방지하고, 판매점 운영자 및 고객의 건전한 투표권 이용 문화를 조성하기 위해 온오프라인으로 행사를 진행하고 있다.

이날 한국스포츠레저 관계자들은 부산진구 일대 판매점주들을 상대로 스포츠토토 판매 규정을 준수하고 고객을 대상으로 과몰입 유도 행위를 하지 않겠다는 내용이 담긴 '건전 운영 서약서'에 서명을 받았고, 소액으로 건전하게 투표권을 구매하겠다는 '건전 구매 서약서'에 고객들의 약속을 받는 계도활동도 함께 진행했다.

한편 부산울산도박문제예방치유센터는 해당 지역 방문 고객들을 대상으로 도박중독을 미연에 방지하기 위한 '도박문제 선별검사(CPGI)'를 실시했으며, 현장 상담을 통해 도박중독에 대한 다양한 정보와 예방 메시지도 함께 전달하는 등 원활한 행사 진행을 위해 적극적으로 힘을 보탰다.

이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 "이번 도박중독 예방 캠페인은 부산에서 올해 처음 실시된 오프라인 행사"라며 "앞으로도 온라인과 오프라인을 아우르는 지속적인 계도 활동에 시민들의 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.


'스포츠토토' 사업자인 한국스포츠레저, 부산 진구 일대에서 '도박중독 예…

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정 "부모님께 이혼제안, 나한테 남편 흉보는거 잔인해"[SC리뷰]

2.

여에스더 “동기, 조폭이 데려가..가운 입은 채 끌려갔다”

3.

이덕화 조카 故 김진아, 하와이서 사망..오늘(20일) 11주기

4.

윤은혜, 김종국 결혼 발표에 "아웅 스트레스!"

5.

'음주뺑소니' 김호중, 서울구치소 나와 민영교도소行…가석방 준비하나[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

9라운드가 9승 선발로, 10순위로 밀린 156㎞ 신인이 필승조로, 대수비 전문은 타격 상승 주전급 도약. '육성 맛집' LG는 올해도 성공했다[SC 포커스]

2.

'52억 FA를 어찌할꼬' 8월 ERA 13.50. 5점차에도 2실점→마무리 호출. 필승조 자격 발탈되나[SC 포커스]

3.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

4.

"어떡하지"→"푸른 잔디만 보이더라"…이런 책임감과 존재감, 40억 투자 효과 제대로다

5.

'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...가슴팍 가격 [대전 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

9라운드가 9승 선발로, 10순위로 밀린 156㎞ 신인이 필승조로, 대수비 전문은 타격 상승 주전급 도약. '육성 맛집' LG는 올해도 성공했다[SC 포커스]

2.

'52억 FA를 어찌할꼬' 8월 ERA 13.50. 5점차에도 2실점→마무리 호출. 필승조 자격 발탈되나[SC 포커스]

3.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

4.

"어떡하지"→"푸른 잔디만 보이더라"…이런 책임감과 존재감, 40억 투자 효과 제대로다

5.

'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...가슴팍 가격 [대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.