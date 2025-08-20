'스포츠토토' 사업자인 한국스포츠레저, 부산 진구 일대에서 '도박중독 예…

|
서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 지난 14일에 부산광역시 부산진구 소재 판매점 3곳을 대상으로 진행한 '도박중독 예방 캠페인'을 성료했다고 20일 밝혔다.
이날 한국스포츠레저 관계자들은 부산진구 일대 판매점주들을 상대로 스포츠토토 판매 규정을 준수하고 고객을 대상으로 과몰입 유도 행위를 하지 않겠다는 내용이 담긴 '건전 운영 서약서'에 서명을 받았고, 소액으로 건전하게 투표권을 구매하겠다는 '건전 구매 서약서'에 고객들의 약속을 받는 계도활동도 함께 진행했다.
한편 부산울산도박문제예방치유센터는 해당 지역 방문 고객들을 대상으로 도박중독을 미연에 방지하기 위한 '도박문제 선별검사(CPGI)'를 실시했으며, 현장 상담을 통해 도박중독에 대한 다양한 정보와 예방 메시지도 함께 전달하는 등 원활한 행사 진행을 위해 적극적으로 힘을 보탰다.
이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 "이번 도박중독 예방 캠페인은 부산에서 올해 처음 실시된 오프라인 행사"라며 "앞으로도 온라인과 오프라인을 아우르는 지속적인 계도 활동에 시민들의 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.
