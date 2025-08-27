스포츠토토, 9월 시효 만료 앞둔 프로토 승부식 '미수령 적중 건수 1만…

|
서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 2025년 9월 1일부터 30일까지 적중금을 수령할 수 있는 프로토 승부식 게임(2024년 발행, 105~119회차)의 미수령 현황을 집계했다. 그 결과 1만7791건이 적중금을 찾아가지 않았다. 총 금액은 10억 8621만 5950원에 달한다.
국민체육진흥법에 따르면 축구토토, 야구토토, 농구토토, 배구토토, 골프토토 등 다양한 스포츠를 대상으로 하는 스포츠토토 게임의 경기 결과를 정확히 맞힌 적중자에게 지급되는 적중금과 발매 취소로 인해 반환되는 환불금의 경우 모두 유효기간인 1년 안에 구매자가 수령해야 한다.
다만, 구매자가 적중금과 환불금을 유효기간 내에 청구하지 않으면 이 금액은 전부 체육진흥기금으로 귀속된다. 올림픽기념사업, 학교체육지원사업, 청소년 및 소외계층 체육지원, 경기 주최단체 지원 등 본래의 목적과 취지에 맞는 다양한 곳에 사용된다.
한국스포츠레저 관계자는 "여름에는 갑작스러운 우천 등 기상이변으로 인해 경기 일정이 변경되거나 취소되는 경우가 많다. 스포츠토토를 구매한 고객들은 환급 및 환불의 유효기간을 반드시 확인해 불이익이 발생하지 않도록 주의해주시길 바란다"고 했다.
