'조별리그에선 이겼는데…' 韓 여자 주니어 핸드볼, 결승서 日 패배 '준…

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 주니어 핸드볼 대표팀이 아시아선수권대회에서 준우승했다.
김경진 감독이 이끄는 한국 여자 주니어 핸드볼 대표팀은 29일(이하 한국시각) 우즈베키스탄 타슈켄트에서 열린 일본과의 제18회 아시아 여자 주니어(19세 이하) 핸드볼 선수권대회 결승에서 18대20으로 졌다. 이날 패배로 한국은 2023년 대회에 이어 2회 연속 우승 달성에 실패했다. 무엇보다 한국은 18번의 대회 가운데 출전한 대회에서 우승하지 못한 것은 이번이 처음이다. 2022년 제16회 대회에는 코로나19 때문에 불참했다.
한국은 조별리그에서는 일본을 23대21로 제압했으나 결승전에선 고개를 숙였다. 후반 10분 정도까지 13-13으로 맞서던 한국은 이후 일본에 연달아 4골을 내주며 리드를 내줬다. 슈팅 수에서 한국이 33-27로 앞섰지만 골키퍼 방어율에서 일본이 45.5%(15/33)를 기록해 한국을 25.9%(7/27)를 압도했다.
한편, 이번 대회 상위 4개국인 일본, 한국, 중국, 대만은 2026년 20세 이하 세계선수권 출전권을 챙겼다.