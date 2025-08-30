스포츠조선

'조별리그에선 이겼는데…' 韓 여자 주니어 핸드볼, 결승서 日 패배 '준우승→2연속 우승 달성 실패'

기사입력 2025-08-30 09:39


'조별리그에선 이겼는데…' 韓 여자 주니어 핸드볼, 결승서 日 패배 '준…
사진제공=대한핸드볼협회

'조별리그에선 이겼는데…' 韓 여자 주니어 핸드볼, 결승서 日 패배 '준…
사진제공=대한핸드볼협회

'조별리그에선 이겼는데…' 韓 여자 주니어 핸드볼, 결승서 日 패배 '준…
사진제공=대한핸드볼협회

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 주니어 핸드볼 대표팀이 아시아선수권대회에서 준우승했다.

김경진 감독이 이끄는 한국 여자 주니어 핸드볼 대표팀은 29일(이하 한국시각) 우즈베키스탄 타슈켄트에서 열린 일본과의 제18회 아시아 여자 주니어(19세 이하) 핸드볼 선수권대회 결승에서 18대20으로 졌다. 이날 패배로 한국은 2023년 대회에 이어 2회 연속 우승 달성에 실패했다. 무엇보다 한국은 18번의 대회 가운데 출전한 대회에서 우승하지 못한 것은 이번이 처음이다. 2022년 제16회 대회에는 코로나19 때문에 불참했다.

한국은 조별리그에서는 일본을 23대21로 제압했으나 결승전에선 고개를 숙였다. 후반 10분 정도까지 13-13으로 맞서던 한국은 이후 일본에 연달아 4골을 내주며 리드를 내줬다. 슈팅 수에서 한국이 33-27로 앞섰지만 골키퍼 방어율에서 일본이 45.5%(15/33)를 기록해 한국을 25.9%(7/27)를 압도했다.

한편, 이번 대회 상위 4개국인 일본, 한국, 중국, 대만은 2026년 20세 이하 세계선수권 출전권을 챙겼다.

김보경(한국체대)과 이예서(인천비즈니스고)는 대회 베스트 7에 선정됐다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이미주, 충격적인 ADHD 결과..."약 권할 정도의 수준"

2.

이정현 결혼 후 모친상 “♥의사 남편이 큰 위로, 정말 고마워” 울컥

3.

지드래곤, 예비군 6년차 군복마저 예술.."백골부대 출신 힙스타"

4.

'스타킹' 숀리, 근황 공개...달라진 모습에 "유산소 많이 해서 살 빠져"

5.

이정현, 2년 투병 끝 모친상…"♥남편, 못 걷는 엄마 엎고 다녀" 울컥

스포츠 많이본뉴스
1.

홈런왕은 당연, 10년 만에 50홈런 진짜 나오겠네…디아즈 또 넘겼다! 7G 5홈런 미쳤다

2.

"프랭크의 쿠데타" 토트넘, '4전5기' 손흥민 대체자 영입 성공 '大흥분'…'975억' 22살 시몬스, 'HERE WE GO'→'BBC' 메디컬 끝 확인

3.

"토트넘에선 모두 SON을 사랑해" 전설에 존경심 표한 '7번 후계자' 사비 시몬스, "큰 책임감이 따르겠지만 나만의 스토리 쓰겠다"

4.

'정신차려!' 안방마님 꿀밤에 정신이 번쩍, 6연패 탈출 이끈 막내의 6이닝 2실점 호투[잠실 현장]

5.

"초대박!" 英 BBC '비피셜' 손흥민 떠난 토트넘, 줄줄이 실패→드디어 '6000만 유로 스타' 영입 임박

스포츠 많이본뉴스
1.

홈런왕은 당연, 10년 만에 50홈런 진짜 나오겠네…디아즈 또 넘겼다! 7G 5홈런 미쳤다

2.

"프랭크의 쿠데타" 토트넘, '4전5기' 손흥민 대체자 영입 성공 '大흥분'…'975억' 22살 시몬스, 'HERE WE GO'→'BBC' 메디컬 끝 확인

3.

"토트넘에선 모두 SON을 사랑해" 전설에 존경심 표한 '7번 후계자' 사비 시몬스, "큰 책임감이 따르겠지만 나만의 스토리 쓰겠다"

4.

'정신차려!' 안방마님 꿀밤에 정신이 번쩍, 6연패 탈출 이끈 막내의 6이닝 2실점 호투[잠실 현장]

5.

"초대박!" 英 BBC '비피셜' 손흥민 떠난 토트넘, 줄줄이 실패→드디어 '6000만 유로 스타' 영입 임박

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.