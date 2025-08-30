'한국선수들 우승좀 합시다' 외국인 독식분위기 PBA-LPBA 4차투어 …

|
외국인 선수들이 독식하다시피 하는 프로당구(PBA) 무대 정상에 과연 국내선수들이 올라설 수 있을까. PBA-LPBA 4차 대회에 관심이 집중되고 있다.
이번 대회는 31일 오전 11시 LPBA PPQ(1차예선)라운드를 시작으로 9월 1일 오전 11시부터 LPBA PQ(2차예선)라운드가, 같은 날 오후 4시25분부터는 LPBA 64강전이 이어진다. 2일 오후 12시 30분에는 대회 개막식에 이어 오후 1시 PBA 128강으로 본격적인 막을 올린다. 대회는 9월7일 밤 10시 LPBA 결승전에 이어 8일 밤 9시 우승 상금 1억원이 달린 PBA 결승전으로 마무리된다.
|
이번 대회에는 다양한 이벤트들이 진행된다. 9월 6일 오후 2시30분에 진행되는 LPBA 준결승전이 끝난 이후에는 PBA 스타디움 앞에서 LPBA 준결승전 진출자 4인의 팬사인회가 진행된다.
이어 대회 마지막날인 8일 오후 7시 30분부터 8시까지 스타디움 내 테이블을 무료로 개방하며, 같은날 오후 8시부터 20분간 에스와이 소속 한지은의 원포인트 레슨이 진행된다. 8일 이벤트는 현장에서 접수 가능하다.
한편 'SY 베리테옴므 PBA-LPBA 챔피언십' 현장 관람 티켓은 온라인(인터파크) 예매 및 현장 구매로 가능하다. 자세한 사항은 PBA 공식 홈페이지를 통해 예매 방법 등을 확인할 수 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com