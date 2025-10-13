금호 FIA TCR월드투어, 국내 최초로 17~19일 인제스피디움에서 14~16라운드 개최

기사입력 2025-10-13 20:11


금호 FIA TCR월드투어, 국내 최초로 17~19일 인제스피디움에서 1…



금호 FIA TCR월드투어가 오는 17~19일 사흘간 강원도 인제에 위치한 인제스피디움에서 국내 최초로 개최된다.

이번 대회는 유럽과 아메리카, 아시아 3대륙을 돌며 치러지는 글로벌 투어 시리즈인 '금호 TCR 월드 투어'의 일환으로 치러진다. 멕시코시티에서 개막전을 시작으로 스페인, 이탈리아 및 포르투갈, 호주에서 경기를 치른 뒤 한국에서 14~16라운드를 하고 중국을 거쳐 마카오에서 최종전을 장식하는 일정이다.

대회에 참가하는 TCR 차량은 투어링카 레이싱(Touring Car Racing)을 위해 양산차를 기반으로 제작된 자동차를 말하며, 현대 아반떼 N, 아우디 RS3 LMS, 혼다 시빅 Type R 등 다양한 브랜드의 차량들이 참가하고 있다. 특히 이번 월드투어에는 자타가 공인하는 세계 최고의 실력을 보유한 선수들이 참가하여 다이나믹하고 수준 높은 경기를 관람객들에게 선사할 것으로 기대된다.

인제스피디움은 대회기간 별도의 VIP 라운지를 운영하면서 국내외 관계자들을 초청할 예정이다. 눈앞에서 펼쳐지는 박진감 넘치는 레이스를 함께 즐기며 관광과 모터스포츠 산업을 연결하는 새로운 기회의 장을 마련, 국내 모터스포츠 위상을 끌어올리는 계기가 될 것이라고 밝혔다. 인제스피디움의 모기업인 태영그룹 윤세영 회장은 직접 현장을 방문해 대회의 성공적 개최를 기원하고 관계자들을 격려할 예정이다.

윤세영 회장은 "인제스피디움은 단순한 서킷이 아니라 한국 모터스포츠가 세계와 만나는 창구이다. 자동차 기술은 달리는 현장에서 발전하고, 레이스는 관광과 산업을 연결하는 새로운 기회를 만들어낸다. 앞으로도 인제스피디움이 강원도를 넘어 대한민국의 미래 산업을 이끄는 무대가 되길 바란다"고 밝혔다.

인제스피디움 이정민 대표는 "세계 유일의 서킷뷰 호텔과 콘도를 보유한 인제스피디움은 이번 국제 레이싱 대회를 통해 대한민국을 넘어 세계적인 관광 명소로 성장할 수 있는 중요한 계기를 마련할 것이며, 안전하고 성공적인 대회를 통해 선수와 팬들에게 최고의 경험을 제공하겠다"라고 밝혔다.

인제스피디움은 국제자동차연맹(FIA)으로부터 그레이드2인증을 받은 국내 최고수준의 서킷과 호텔, 콘도, 공연장, 박물관 등 복합 문화·레저 시설을 갖추고 있어, 단순한 레이싱 트랙을 넘어 관광과 산업을 연결하는 복합 공간으로 국내외 모터스포츠 팬들에게 특별한 경험을 제공하고 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상순, ♥이효리랑 결혼이 죄? "사랑해서 결혼했는데"

2.

'56세' 김완선, 무리한 탈색 후 후유증 고백 "며칠간 너무 아파"

3.

김남주, 유튜브 '잠정 중단' 선언…"더 나은 모습으로 돌아올 것"

4.

던밀스, '이효리 요가원' 수강생 인증…"요가천재 됐습니다요~가"

5.

'싱글맘' 조윤희, 혼자 노는 딸 위해 반려묘 입양 "로아 동생 시오"

스포츠 많이본뉴스
1.

'끝내기 홈런 타자 7번 배치' 1패 후 2연승 노리는 SSG "앤더슨 컨디션 완벽해"[준PO 현장]

2.

"대구서 끝낸다" 박진만 감독의 자신감, '앤더슨+최강 불펜' 공략법 있다 "타선도 아직 정상 아니다"[준PO3]

3.

'손흥민과 악연' 논란제조기 中 주심, 한 경기서 '4퇴장+8경고' 남발…'월드컵 좌절' 인도네시아 분노 폭발

4.

[파라과이전]코파 탈락→월드컵 본선행 탈바꿈 알파로 감독 "한국전, 작은 차이서 결정날 것"

5.

"SONNY 옆에서 '스타'이기를 거부한 전설" '10년 절친' 데이비스, 웨일스 사상 4번째 센추리클럽 가입…'BBC' 손흥민 급소환 '집중 조명'

스포츠 많이본뉴스
1.

'끝내기 홈런 타자 7번 배치' 1패 후 2연승 노리는 SSG "앤더슨 컨디션 완벽해"[준PO 현장]

2.

"대구서 끝낸다" 박진만 감독의 자신감, '앤더슨+최강 불펜' 공략법 있다 "타선도 아직 정상 아니다"[준PO3]

3.

'손흥민과 악연' 논란제조기 中 주심, 한 경기서 '4퇴장+8경고' 남발…'월드컵 좌절' 인도네시아 분노 폭발

4.

[파라과이전]코파 탈락→월드컵 본선행 탈바꿈 알파로 감독 "한국전, 작은 차이서 결정날 것"

5.

"SONNY 옆에서 '스타'이기를 거부한 전설" '10년 절친' 데이비스, 웨일스 사상 4번째 센추리클럽 가입…'BBC' 손흥민 급소환 '집중 조명'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.